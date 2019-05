Cinc propostes sobre Marx i el fet nacional

«El poble que oprimeix un altre poble forja les seves pròpies cadenes».

Karl Marx

«Si es vol estudiar el naixement d’una concepció del món que mai no fou exposada sistemàticament pel seu fundador, cal fer prèviament un treball filològic minuciós i realitzat amb el màxim escrúpol d’exactitud, d’honradesa científica, de lleialtat intel·lectual, d’absència de tot pre-judici i apriorisme o presa de partit».

Antonio Gramsci

En el nostre país, quan parlem sobre Marx i del fet nacional solem navegar en un mar procel·lós on imperen el presentisme i allò que Gramsci anomenava constrènyer els textos, és a dir: «fer dir als textos, per amor a la tesi, més d’allò que els textos realment diuen». Habitualment ens trobem amb cites fora de context, lluny d’un «treball filològic minuciós i realitzat amb el màxim escrúpol d’exactitud, d’honradesa científica, de lleialtat intel·lectual, d’absència de tot pre-judici i apriorisme o presa de partit». A l’ensems no s’ignora, sovint de mala fe, que l’obra de Marx és una obra en construcció i que si ens volem acostar al seu mètode cal saber que «[el] leitmotiv, del ritme del [seu] pensament en desenvolupament, ha de ser més important que les afirmacions casuals i els aforisme aïllats».

I, abans de res, caldrà partir del fet que és impossible trobar en Marx ni en Engels una posició o definició simple de nació presta a ser aplicada en tots els casos. Marx i Engels, com a intel·lectuals que es pretenien orgànics d’un moviment real i en moviment, el de constitució del proletariat en classe, van anar elaborant hipòtesis explicatives i respostes concretes, a demanda del desenvolupament històric concret en què participaven. Hipòtesis explicatives i respostes concretes que són lluny de ser una teoria completa ni coherent. No obstant això, podem afirmar que gairebé sempre es van atenir a una determinada posició eticopolítica provinent de la tradició de la qual formaven part: la tradició democràtica-jacobina. Per tant en el llarg recorregut de l’obra marxiana podem trobar elements de mètode d’anàlisi al costat d’elements normatius, de principis eticopolítics. En aquests darrers hi trobem, en el conjunt de l’obra, una continuïtat notable.

A risc de resultar esquemàtic i només per raons de temps, glossaré les posicions de Marx i Engels sobre el fet nacional en cinc proposicions:

No pot haver-hi emancipació nacional sense emancipació social. I viceversa. Engels i els pobles «sense història». Centralisme, estatisme i democràcia. Classe, nació i hegemonia en el Manifest Comunista. Contingut i forma de la lluita del proletariat.

1. No pot haver-hi emancipació nacional sense emancipació social. I viceversa.

Comencem per una afirmació normativa de Marx en la relació entre els pobles que crec que va més enllà de la tàctica o de la circumstància: el 28 de març de 1870, cridant a la unitat en la lluita entre el proletariat anglès i l’irlandès, Marx va escriure: «El poble que oprimeix un altre poble forja les seves pròpies cadenes». Aquesta afirmació estableix una relació indissoluble entre alliberament nacional i social. Sembla que es tracta d’un axioma normatiu, allunyat del relativisme nacional que se li sol atribuir. D’aquesta manera, Marx recollia la torxa democràtica que ja havia estat encesa per Robespierre l’abril de 1793: «Aquell que oprimeix a una nació, es declara enemic de totes».

Emmarquem aquesta frase en un context més ampli. Per a Marx, la qüestió irlandesa mostrava de manera suficient en què consistia la seva visió de l’internacionalisme proletari: «Tan aviat com acabi la unió coercitiva d’aquests dos països esclatarà a Irlanda una revolució social, encara que sigui sota formes antiquades […] D’altra banda, en deixar intacte el poder dels seus grans propietaris de terra a Irlanda, el proletariat anglès els fa invulnerables a la pròpia Anglaterra […] l’obrer mitjà anglès odia l’irlandès, al qual considera un rival que fa que baixin els salaris i el nivell de vida. Sent antipatia nacional i religiosa cap a ell […] La burgesia fomenta i conserva artificialment aquest antagonisme entre els proletaris dins Anglaterra mateix. Sap que en aquesta escissió del proletariat resideix l’autèntic manteniment del seu poder […] El poble que oprimeix un altre poble forja les seves pròpies cadenes».

És a dir, Marx situa, com sempre, la lluita per l’alliberament nacional en el context de la lluita de classes, però no només això. Considera que l’alliberament nacional del poble oprimit per l’imperialisme permet l’alliberament social: «La condició preliminar de l’emancipació de la classe obrera anglesa és la transformació de l’actual unió coercitiva, és a dir, de la submissió d’Irlanda, en aliança igual i lliure, si és possible, o en una separació completa, si cal».

Aquesta mateixa posició també queda clara en el cas de Polònia: «Per això, en treballar per trencar les cadenes de Polònia, els socialistes russos es plantegen la generosa meta de destruir el règim militar, condició essencialment necessària per a l’alliberament general del proletariat europeu».

Certament, algú podria adduir que tant en el cas d’Irlanda com en el de Polònia les posicions de Marx i Engels van variar al llarg del temps. És cert, però no podent resumir aquí aquesta evolució, només puc respondre que quan vull valorar les posicions de qualsevol autor acostumo a concedir un plus de credibilitat a les posicions formulades en últim lloc.

2. Engels i els pobles «sense història».

Esmentar únicament aquest aspecte més democràtic i internacionalista de les posicions de Marx i Engels seria unilateral. En 1848, tots dos establien una prioritat dels interessos de la revolució democràtica sobre la lluita dels pobles oprimits. Per exemple, donaven suport a l’emancipació de Polònia, però no a la dels eslaus del sud. Prioritzaven la lluita contra l’imperialisme tsarista, a qui consideraven la reserva estratègica de la reacció a Europa. Aquesta posició de caràcter tàctic va induir Engels, en els escrits publicats a la Nova Gaseta Renana 1848, a considerar que els eslaus del sud i del centre d’Europa eren pobles reaccionaris i a denominar-los «pobles sense història»: «Per pobles “sense història pròpia”, Engels entenia pobles que en el seu passat no havien aconseguit crear un sistema estatal vigorós i de tal manera, segons Engels, ja no posseïen força per a obtenir la seva autonomia nacional en el futur». Cal contextualitzar aquest episodi en el context de la revolució europea de 1848, i en el fet que tant el despotisme austríac com el rus van utilitzar alguns d’aquests pobles (txecs, eslovacs, eslovens, croats, serbis, i ucraïnesos) com a tropes de xoc contra les revolucions democràtiques. Roman Rosdolski opina que en el rerefons d’aquestes posicions d’Engels podem percebre la sentor d’un cert supremacisme alemany, o bé d’un cert hegelianisme deformat aplicat a les relacions entre els pobles.

Per la seva banda, Enzo Traverzo considera que «una tal concepció, que barreja el Volksgeist de Hegel amb una versió predarwiniana de la selecció natural, no té equivalent en Marx. Durant les revolucions de 1848, aquest es limita a distingir entre “nacions revolucionàries” i “nacions contrarevolucionàries”, amb una classificació descriptiva que s’absté de fer una valoració sobre el caràcter històricament viu o obsolet dels diversos grups nacionals». Per la seva banda, Michael Lowy opina que «això, aquesta actitud no estava relacionada de forma orgànica a una determinada filosofia “evolucionista, economicista i eurocentrista”, més aviat va ser el producte de la seva por obsessiva a la contrarevolució tsarista, així com de la instrumentalització del paneslavisme pel tsar. A partir que es comencen a materialitzar perspectives revolucionàries a Rússia (després de 1870), aquesta estimació negativa desapareix».

Tampoc em puc estendre aquí en el tema, però calia esmentar-ho com a contrapunt de visions massa simplistes del pensament de Marx i Engels sobre el fet nacional.

3. Centralisme, estatisme i democràcia.

Contra la visió d’alguns «marxistes», la idea que Marx i Engels o Lenin es feien del socialisme distava molt de considerar progressista la centralització feudal dels Estats de l’absolutisme durant l’Antic Règim (com la de Felip V a Espanya o la de Lluís XIV a França), ni tampoc el centralisme reinstaurat per Napoleó, per la Restauració borbònica de 1814 o per la Tercera República Francesa. Encara menys consideraven el centralisme com una de la característiques pròpies del socialisme. Podríem citar llargament posicionaments en aquesta línia en Marx a La guerra civil a França (1871), o a V.I. Lenin a L’Estat i la revolució (1917), o a Contribució al problema de la nacions o sobre «l’autonomització» (1922). En aquests escrits, els nostres autors descriuen un model de socialisme que poc té a veure amb el desenvolupat en els països de l’anomenat «socialisme real» durant el segle XX. Amb la caiguda del socialisme «irreal», allò que s’ha esgotat no són les idees de Marx i Lenin sobre el socialisme, la democràcia i la qüestió nacional. El que ha estat irremissiblement amortitzat per la història són l’estatisme i el centralisme burocràtics. Recomano la lectura de les obres citades i em limito aquí a citar un passatge menys conegut i encara menys reconegut d’Engels, en la seva crítica al programa d’Erfurt (1891): «Així doncs, república unitària. Però no en el sentit de la present República francesa, que no és altra cosa que l’Imperi sense l’emperador fundat el 1798. De 1792 a 1798, cada departament francès, cada comunitat posseïen la seva completa autonomia administrativa, segons el model nord-americà, i això hauríem de tenir també nosaltres. Amèrica del Nord i la primera República francesa ens han mostrat i provat com s’ha d’organitzar aquesta autonomia i com es pot prescindir de la burocràcia». L’antiestatisme i l’anticentralisme burocràtic del vell Engels es materialitzava quan proposava incloure en el programa la següent mesura: «Administració autònoma completa a la província, el districte i la comunitat a través de funcionaris elegits sobre la base del sufragi universal. Supressió de totes les autoritats nomenades per l’Estat». Es poden resseguir en les obres citades de Marx, Engels i Lenin multitud de mostres d’aquest anticentralisme. Ens trobem també davant d’una proposta de caire normatiu, ben allunyada d’aquella simplificació que fan servir alguns nacionalistes de nacions grans que identifiquen el progressisme amb el centralisme. L’antiestatisme i l’anticentralisme burocràtic del vell Engels es materialitzava quan proposava incloure en el programa la següent mesura: «Administració autònoma completa a la província, el districte i la comunitat a través de funcionaris elegits sobre la base del sufragi universal. Supressió de totes les autoritats nomenades per l’Estat». Es poden resseguir en les obres citades de Marx, Engels i Lenin multitud de mostres d’aquest anticentralisme. Ens trobem també davant d’una proposta de caire normatiu, ben allunyada d’aquella simplificació que fan servir alguns nacionalistes de nacions grans que identifiquen el progressisme amb el centralisme.