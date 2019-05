Municipals 2019

La CUP, la candidatura amb més dones encapçalant les llistes

De les 208 candidatures que la CUP presenta a les eleccions municipals del proper 26 de maig, més de 100 estan encapçalades per dones.

La territorial del Penedès, integrada per l’Alt Penedès, el Baix Penedès, l’Anoia i el Garraf, per exemple, presenta un total de divuit caps de llista dones d’un total de 27 candidatures que concorren als comicis electorals i al Vallès Occidental i al al Baix Llobregat vuit de les catorze que es presenten.

La CUP considera que una organització feminista ha de tenir com a prioritat feminitzar les insitucions i aportar una mirada de perspectiva de gènere en tots els àmbits de la vida política i és per aquest motiu, que cal garantir la participació i la visualització de les dones en els espais decisoris i de responsabilitat.

La CUP aposta per la transversalització del feminisme en tota la seva aposta municipalista i per això, les dones de la formació no només ocupen llocs a les llistes, sinó que encapçalen projectes col·lectius i d’Unitat Popular per defensar una proposta feminista que reconfiguri els pobles, barris i ciutats amb la màxima de posar la vida de les persones i la comunitat al centre.

Les Candidatures d’Unitat Popular reivindiquen un model radicalment diferent de política institucional, per canviar els ajuntaments de baix a dalt i per dur-ho a terme, és imprescindible assumir espais públics i llocs de responsabilitat perquè el feminisme sigui l’eix central de la lluita institucional.