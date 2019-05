Repressió

9 estudiants condemnats per defensar la Universitat pública no entraran a presó

Han pactat amb la Fiscalia i només se'ls condemna a entre 6 mesos i 1 any de presó.

Els nou estudiants universitaris jutjats i condemnats de delictes de desordres públics, atemptat contra l’autoritat i lesions a quatre anys de presó han vist rebaixada la condema a entre sis i dotze mesos de presó. Desrés d'haver pactat amb la Fiscalia. per la cosa no hauran d'entrar a presó.

Els estudiants han acceptat pactar, assumint uns fets que jurídicament els assenyala com a culpables. Tot i això, continuen reivindicant l'autodefensa com a eina legitima per fer front a la repressió exercida per part dels Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu d'acabar amb la protesta social. Cal recordar que aquell 11 de maig. els Mossos van desallotjar violentament la mobilització per 9 estudiants han estat jutjats, fins i tot trencant-li el genoll a un d'ells.

A més a més, es reafirmen en la lluita que han emprès com a moviment estudiantil des de fa anys. "Per la rebaixa de les taxes universitàries i l'equiparació dels preus de grau i màster per eliminar el biaix de classe per accedir a l'ensenyament superior, demandes aprovades reiteradament pel Parlament de Catalunya".

El grup de suport als estudiants la Pública a Judici i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) s’han concentrat a les nou del matí a les portes de l’Audiència de Barcelona, com a mostra de suport i per a denunciar el cas.