"Com podem avançar avui cap a una nova ciutadania valenciana? Debat i reflexions sobre el País Valencià" a Alacant

"Com podem avançar avui cap a una nova ciutadania valenciana? Debat i reflexions sobre el País Valencià" a Alacant

"Com podem avançar avui cap a una nova ciutadania valenciana? Debat i reflexions sobre el País Valencià" a Alacant

Sota el títol "Com podem avançar avui cap a una nova ciutadania valenciana? Debat i reflexions sobre el País Valencià" comptarem amb la presència d'Emilia Caballero Álvarez, jurista, feminista i activista social, amb David Garrido, historiador de llengua catalana, i finalment amb Antoni Infante, activista social i coordinador de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim!.

L'acte, obert al públic, es realitzarà a l'Aula SF/2-02 de l'edifici San Fernando, situat al Carrer San Fernando, número 40 de la ciutat d'Alacant de 19 a 22 h.

Si teniu interés en aquest debat us esperem!

Us deixem alguns detalls sobre el currículum de les tres persones que obriran el debat.

Emilia Caballero Alvarez. Jurista. Va ser Síndica de Greuges del País Valencià. Fundadora de l'Asociación de Mujeres Juristas Themis. Membresa de l'Assemblea 8M d'Alacant. Li han concedit molts premis com a feminista i per la seua lluita per la igualtat.

Josep-David Garrido Valls. Historiador de la llengua i la literatura catalanes. Professor de l'assignatura "Història de la llengua catalana" a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha escrit molts articles i llibres sobre la història del País Valencià. Col·laborador de El Temps i La Veu.

Antoni Infante Pérez. Activista social. Fundador i coordinador de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià. És col·laborador habitual a mitjans com El Món, La Veu del PV, Llibertat.cat i Ràdio Klara. També publica a mitjans com VilaWeb, Levante-EMV, El Punt-Avui. És cofundador de l'espai de reflexió i comunicació Passos. Ha participat com a coautor en diversos llibres col·lectius.