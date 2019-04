S'inicia la campanya d'objecció fiscal #ni1euro

Dimecres passat es va iniciar la campanya #ni1euro amb l'eslògan "Ni 1 euro x a la repressió. Ni un euro per a la monarquia, la cúpula judicial ni les forces policials". A la web ni1euro.org hi ha informació sobre la campanya i avui al migdia s'ha fet el primer acte informatiu a Artés (Bages).

A la web de la campanya s'informa dels passos que s'han de seguir per poder fer objecció fiscal:

1 - Tria el teu import a objectar

Cadascuna de nosaltres pot triar qualsevol quantitat, la que cregui més adequada.

2 - Fes la declaració



Per fer l'objecció fiscal cal modificar la declaració de renda. Per tant és important que no acceptis l'esborrany automàticament, perquè abans l'hauràs de modificar.

Si fas la declaració a través d'una persona gestora només cal que li expliquis el procediment.

3 - Ingressa l'import d'objecció a una ONG o campanya



Fes l'ingrés de l’import deduït a la campanya o ONG de la teva elecció, que defensa els drets humans, construeix la pau, aposta per la noviolència...

Recorda que has d'especificar el concepte de l'ingrés que duguis a terme en aquesta ONG o campanya com a Desobediència fiscal a la repressió i cal que en guardis el comprovant o el rebut.

4 - Informa a hisenda de l'objecció



Cal informar hisenda de l'objecció que has fet mitjançant aquesta instància, tot fent-hi constar el número de referència i adjuntant-hi el comprovant de l'ingrés a l'ONG i/o campanya que has elegit.

A la pàgina web de la campanya també s'informa dels costos de diversos organisme de l'Estat espanyol.

Casa Real: Cost total: 7.887.150€. Cost / habitant: 0,17€

Tribunal de Cuentas: Cost: 63.016.620€. Cost / habitant: 1,37€

Tribunal Constitucional: Cost: 23.866.870€. Cost / habitant: 0,52€

Consejo General Poder Judicial.Tribunal Supremo: Cost total: 58.126.140€. Cost / habitant: 1,26€

Abogacía del Estado: Cost total: 34.247.820€. Cost / habitant: 0,74€

Fiscalía del Estado: Cost total: 12.496.380€. Cost / habitant: 0,27€

Policía Nacional: Cost total: 3.022.175.000€. Cost / habitant: 65,56€

Guardia Civil: Cost total: 2.775.170.000€. Cost / habitant: 60,20€