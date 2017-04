#jofaigObjecció

Cal Temerari de Sant Cugat del Vallès engega la campanya d’Objecció fiscal a la despesa militar

La campanya començarà amb una xerrada de la periodista santcugatenca, Arantza Diez, directora del documental 'To Kyma, rescat al mar Egeu' emès a TV3. D’aquesta manera es vol posar en relleu històries reals i de plena actualitat que tenen lloc com a conseqüència de les despesa militar dels estats.

En paral·lel, i a través de les xarxes socials sota l’etiqueta #jofaigObjecció, durant les properes setmanes s’aniran presentant desenes de santcugatencs com Arantza Diez, Èric Gomez, Guim Pros, Asun Reyes o Kevin Fisher que han volgut posar la seva cara per motivar a la ciutadania a fer Objecció fiscal per no dedicar part dels seus recursos a finançar la guerra i fer-ho públic compartint el seu motiu amb el hashtag de campanya.

Fer objecció fiscal a la despesa militar és responsabilitzar-se dels propis diners, evitar que serveixin per finançar l'exèrcit espanyol i, per contra, destinar-los a projectes socials de construcció de pau. Fer-ho és senzill i, tot i estar fent una acció de desobediència civil, no hi ha precedents de sancions o multes com a tal.

Mentre no es publica el programa de l’Agència tributària per a fer la declaració de la renda online és important que tots aquells que vulguin fer objecció fiscal no acceptin l’esborrany de la declaració de la renda que envia el Ministeri d’Hisenda.

Per rebre suport per fer Objecció fiscal es pot demanar assessorament personalitzat a contacte@caltemerari.cat o participar del Taller per aprendre a fer Objecció fiscal el proper dilluns 15 de maig a les 19h a Cal Temerari, a càrrec de Xabier Araujo, membre del Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat (CASC).

Cal Temerari promou aquesta campanya junt a la Universitat Internacional per la Pau (Unipau), Procés Constituent (PC) i el Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat (CASC).

Com fer objecció fiscal en 5 passos

http://caltemerari.cat/objeccio-fiscal