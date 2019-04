28-A

Poble Lliure: "Cal desplegar una estratègia de ruptura per fer realitat la República"

Poble Lliure, l’organització independentista que forma part de la coalició del Front Republicà, que es va quedar a 8.000 vots d’obtenir representació, ha expressat que valora molt positivament els 113.008 vots obtinguts, els quals demostren l’existència d’un “ampli sector popular plenament conscient de la irreformabilitat de l’Estat Espanyol i que cal desplegar una estratègia de ruptura per fer realitat la República Catalana”.

Amb només 42 dies de vida, i amb 30.000€, i amb un silenci mediàtic absolut, el Front Republicà, ha aconseguit més de 100.000 vots. D’aquesta manera, Poble Lliure expressa que l’independentisme d’esquerres té l’obligació històrica de continuar articulant aquest espai de ruptura basat en la desobediència civil no-violenta, i a través de l’articulació del Front Republicà s’ha demostrat la necessitat que algú assumís els mandats populars de l’1-O i el 3-O i proclamés de manera desacomplexada que la sortida democràtica al conflicte del poble català tant sols és possible a través del reconeixement al Dret de l’Autodeterminació.

Ediscurs de ruptura del Front Republicà ha acabat condicionant i matisant la deriva d’altres forces pretesament independentistes cap a la via morta del pactisme i la quimera de la reforma de l’estat.

Per altra banda, constaten i celebren la nova victòria electoral de l’independentisme, en unes eleccions espanyoles marcades per l’amenaça del feixisme. Afirmen que “L’independentisme no és una febrada, sinó que és l’únic projecte polític capaç de combatre la deriva feixista de l’estat espanyol, plantar cara a l’extrema dreta que puja a Europa, i de construir un futur de justícia i llibertats per al nostre poble: la República Catalana”

En un comunicat també expressen la seva preocupació per la gestió que les forces majoritàries de l’independentisme puguin fer de la confiança que la ciutadania hi ha dipositat. Temen que els “nous líders” apostin per “compartir quotes de poder dins el marc de l’estat espanyol, blanquejant d’aquesta manera el règim i dilatant la necessària resolució política real del conflicte.” Afirmen: “ No admetrem un Pujolisme 2.0 amb canvis de personatge però no de guió!”

De nou l’organització de l’esquerra independentista, i de manera reiterada fa una crida al conjunt de l’independentisme i el moviment republicà, a definir i desplegar una estratègia basada en els pilars de la unitat, la fermesa i la mobilització.