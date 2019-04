Manifest pel 25 d'Abril: "Avancem en l'autodeterminació"

El 25 d'Abril les valencianes i valencians no celebrem una derrota, com alguns s'entesten a retraure'ns, sinó una memòria que es projecta en el present avançant victòries futures. Enguany la nostra diada arriba, a més, en ple període electoral, enmig d'un paisatge d'incerteses però també d'expectatives i oportunitats per a l'avanç efectiu del País Valencià en qualitat democràtica, millores socials i cotes de llibertat, autogovern i sobirania en tots els àmbits de la nostra vida.

I malgrat que l'esquerra valenciana hi compareix una vegada més dividida i mancada d'un projecte sòlid i engrescador per al nostre poble, és important que ens conjurem per impedir l'avanç de la dreta en vots, influència social i formes directes o indirectes de govern tant a nivell municipal com estatal, valencià i europeu. Per això hem de mobilitzar el vot cap a les opcions d'esquerra que facen possible avançar units en l'autodeterminació. La crisi del règim del 78 que la revolta democràtica de Catalunya ha posat al descobert, amb la involució autoritària i repressiva que se'n deriva, també afecta les valencianes i els valencians. Front al replegament reaccionari de l'espanyolisme d'arrel franquista, el País Valencià necessita guanyar espais de llibertat i, a través de les diverses formes d'apoderament popular, avançar en l'aprofundiment dels drets socials i polítics i en la construcció nacional d'un país per a totes i tots, més net, més culte, més just i lliure. En aquest camí, l'exemple de Catalunya és avui més valuós que mai. Lluny de la imitació mecànica i més enllà de la solidaritat immediata, les valencianes i valencians hi hem de treballar coordinadament, exigint amb major determinació la llibertat dels presos i preses, encausats i exiliats polítics, denunciant el judici farsa a què l'estat està sotmetent els líders independentistes i defensant com a propi el dret del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.

El País Valencià necessita ajustar el pas al ritme del moment històric que vivim, entre perills d'involució democràtica que amenacen Europa i extenses zones del planeta i expectatives de solucions novedoses i radicals als grans reptes que avui té plantejats la humanitat i que passen per processos d'apoderament de la ciutadania, amb l'extensió del dret a decidir sobre tots els aspectes que afecten les pròpies vides i la posada al dia dels valors republicans, avançant en l'autodeterminació de pobles solidaris i lliures. El País Valencià necessita situar-se davant el repte que suposa la crisi de la monarquia i la possibilitat i necessitat d'una ruptura democràtica que òbriga processos constituents republicans. Per això cal en primer lloc enfortir la societat civil valenciana per tal que, ben organitzada per tot el teixit social, siga capaç de garantir, definir i impulsar l'aprofundiment democràtic en una perspectiva sobiranista colze amb colze amb institucions, partits i altres organitzacions socials. I cal que entre totes i tots siguem capaços de situar el País Valencià com a subjecte polític del canvi i el dret a decidir en la centralitat política del poble valencià. Aquesta tasca urgent no es podrà escometre, però, si alhora no sabem caminar cap a la necessària coordinació i convergència amb la resta de territoris amb els quals ens uneix la llengua, la cultura i la història i també uns mateixos valors, interessos, formes de vida i de producció i anhels de llibertat. Tot i ser conscients de les diferents circumstàncies que viu cada país, el futur immediat del País Valencià està estretament lligat a aquest procés de construcció i reconeixement que són els Països Catalans. Forts en la diversitat, units en les diferències, avancem per decidir conjuntament el nostre futur en llibertat.

Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim!