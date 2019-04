#autopistamai

La Plataforma Antiautopistes adverteix d’un presumpte ús d’escòries tòxiques procedents de la incineradora per fer l’autopista Campos-Llucmajor.

La Plataforma Antiautopistes adverteix que es podrien estar utilitzant escòries tòxiques procedents de la incineradora per fer les obres de l'autopista Llucmajor-Campos. Aquests dies hem fet diverses visites a les obres i tot indica que s'haurien abocat centenars de tones d'escòries procedents de la crema de residus.

Una vegada consultat l'Estudi d'Impacte Ambiental, veiem que no hi ha cap referència a la possibilitat d'utilitzar aquests materials. Tampoc n'hi ha cap a l'Estudi de Seguretat i Salut, on sols es parla de la possibilitat d'usar terra i asfalt.

El passat 21 de novembre, la Plataforma ja va demanar per escrit al Consell (a través de l'entitat Terraferida) informació sobre si s'utilitzarien aquests residus a les obres: "ens preocupa que en aquest i altres projectes viaris s'estiguin utilitzant escòries procedents de la incineració, en concret de Son Reus. Tendrà l'autopista Llucmajor- Campos material procedent de la incineració?". Mesos més tard, el Consell va contestar l'escrit tot demanant a l'entitat que va fer el requeriment que acreditàs la seva representació, un subterfugi legal per no haver de contestar la pregunta, que només requeria un simple sí o no, evitant informar sobre les condicions en què es farien les obres si se n'autoritzava l'ús.

Si consultam la fitxa tècnica de caracterització d'escòries de la incineració de Residus Sòlids Urbans del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Púb/icas) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, veiem que diu que "El emp/eo de las escorias en el campo de la construcción puede presentar prob/emas medioambientales, debido al contenido de elementos tóxicos y prob/emas técnicos, ya que pueden ser altamente expansivas. »

La fitxa del CEDEX adverteix que l'ús d'escòries pot representar un risc per als ecosistemes i la salut humana si aquestes no són gestionades/si aquest ús no es duu a terme amb les garanties suficients: «La /egislación ambiental exige, tanto en la escaria como en el lixiviada, el control de dos grupos de contaminantes: meta/es pesados y materia orgónica i diu que "Para el emp/eo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.»

La Plataforma demana a la Conselleria de Medi Ambient que intervengui i aclareixi la legalitat de l'operació.

Donat que ni l'Estudi d'Impacte Ambiental ni el de Seguretat i Salut parlen de la possibilitat d'utilitzar escòries, la Plataforma demana a la Conselleria de Medi Ambient que investigui el presumpte ús d'aquestes així com informació sobre si aquest ús s'esmenta al Projecte tècnic i al Plec de prescripcions tècniques de les obres. La Plataforma també vol saber:

l. Si s'ha verificat la composició de metalls pesants per valoritzar aquest material (Ref. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Ordre de 15 de febrer de 1996 sobre valorització d'escòries).

2. Quina és la seva composició.

3. Quina previsió fan per a la degradació d'aquest material amb el temps pel que fa a l'obra i de la infiltració a aqüífers dels lixiviats

Tot i que l'ús d'escòries pot ser legal, com preveuen el Pla de Residus del Consell i la nova Llei de Residus, el seu ús és molt discutible i s'ha de fer sota un control exhaustiu. Cal demanar al Consell si, d'acord amb TIRME, usa les carreteres, autopistes i altres obres públiques per dispersar arreu de l'illa l'enorme volum d'escòries tòxiques que genera la incineradora de Son Reus. Encara que l'ús d'escòries com a material per a l'obra pública sigui legal, entenem que l'ocultació amb què s'estan duent a terme aquests dipòsits a l'autopista de Campos podria amagar un gravíssim atemptat contra la salut dels treballadors, la salut pública, el medi ambient i les generacions futures. Exigim al Consell transparència, dades i una resposta clara a aquestes preguntes.