La Fira Literal posa en marxa una campanya de Verkami per fer possible el llibre dels 5 anys de la fira

LITERAL , fira d'idees i llibres radicals celebrarà la seva cinquena edició els dies 10, 11 i 12 de maig de 2019 a la Fabra i Coats i l'Ateneu l'Harmonia a Barcelona. Volen que LITERAL continuï sent un espai de trobada entre persones, llibres i idees.

Aquesta edició 2019 és especial per a nosaltres i com a celebració dels 5 anys del naixement de Literal volen condensar en un llibre les principals ponències que s’han fet a la fira. Les converses que ens han fet vibrar, emocionat i han ajudat a comprendre el món que ens envolta. La transcripció d’una selecció de les principals conferències realitzades els darrers cinc anys a les diferents edicions de la fira. La Fira Literal ha posat en marxa una campanya de Verkami per fer possible el llibre dels 5 anys de la fira.

En aquest llibre ens acompanyen Silvia Federici, Marina Garcés, Nanni Balestrini, Leila Khaled, Guy Standing, Mireya Andrade, Elaine Brown, Miguel Brieva, Yolanda Colom, Alberto Acosta, Lucas Platero, Marina Sánchez,... també aquelles persones que les han entrevistat i acompanyat a les diferents ponents: Anna Gabriel, Ivan Miró, Mónica Terribas, David Segarra,...