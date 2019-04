Parlament

La CUP exigeix al Govern que ‘sigui responsable i marqui una data d’eleccions a Catalunya’

La CUP Crida Constituent exigeix al Govern de la Generalitat que sigui responsable i marqui una data per celebrar eleccions a Catalunya. La formació anticapitalista ho ha fet durant el seu discurs de rèplica a la qüestió de confiança presentada al ple d’avui pel PSC.

La CUP-CC, que no ha participat de la votació, ha manifestat que davant la manca d’iniciativa de l’actual Govern cal que es convoquin unes noves eleccions i es generin nous lideratges que permetin sortir de l’atzucac en què es troba el país. En aquest sentit, la diputada Maria Sirvent ha assegurat que cal que “surtin del búnquer en el que es van instal·lar després del 21D i escoltin el carrer, al moviment popular en defensa del dret a l’autodeterminació i les classes populars d’aquest país”.

“Mentre l'Estat segueix suspenent decisions del Parlament com la comissió d’investigació sobre la monarquia, perseguint llaços de qualsevol color en institucions i escoles, mentre continua la sagnia de desnonaments de la forma més cruel i violenta o la repressió dels Mossos contra el moviment sobiranista vostès segueixen del tot immobilitzats”, li ha retret Sirvent al govern.

Per altra banda, la CUP-CC no ha participat de la votació de la moció presentada pel PSC perquè considera que és una “presa de pèl” i que no tenen cap legitimitat ni credibilitat ja que van ser els que aplicar el 155CE, propiciant un “cop d’estat institucional”. La formació també assegura que el projecte dels socialistes per a Catalunya és el de la prohibició, la presó, l’exili i l’amenaça permanent.