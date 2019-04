Violència Masclista

La CUP condemna un nou cas de violència masclista a Tarragona

La CUP Tarragona ha condemnat enèrgicament el nou cas de violència masclista a Tarragona que s’ha conegut a través dels mitjans de comunicació. El passat 19 de març, es va produir una agressió sexual en grup a una menor a la ciutat. Volem expressar tot el nostre suport a la noia agredida i la nostra absoluta consternació pels fets.

La xacra de la violència masclista és la màxima expressió d’un sistema patriarcal que situa les dones en una constant posició de vulnerabilitat a l’abús i la dominació. Des d’inici d’any, 13 dones han estat assassinades a l’estat espanyol. Cada cinc hores es denuncia una violació, que no significa que siguin totes les que es cometen. I les estadístiques no són suficients per recollir les innumerables situacions de menysteniment, coacció, assetjament i un llarg etcètera que formen part del dia a dia de les dones.

De la mateixa manera, condemnem els discursos racistes i criminalitzadors que aprofiten un cas tan greu com aquest per estigmatitzar un col·lectiu concret. La violència masclista, malauradament, és transversal en tots els estrats de la societat i en absolutament tots els col·lectius que en formen part. L’única manera de fer-li front és mitjançant una aposta real per polítiques feministes i transversals a les institucions, dotades de recursos econòmics i personal suficient, i per autoorganització de la lluita feminista al carrer, encarant la problemàtica de forma estructural, teixint aliances i desmuntant entre totes i tots el sistema patriarcal imperant.