L’Assemblea defensarà l’autodeterminació en la manifestació del 45è aniversari de la Revolució dels Clavells a Lisboa

L’autodeterminació serà present el proper 25 d’abril a la manifestació que commemorarà els 45 anys de la Revolució dels Clavells, que tindrà lloc a l’Avenida da Liberdade de Lisboa. Per primer cop, la comunitat catalana hi participarà de forma organitzada amb el lema “L’autodeterminació és un dret”. La iniciativa busca evidenciar la lluita del poble català per decidir de forma lliure, pacífica i democràtica el seu futur.L’Assemblea Nacional Catalana hi serà present, i hi ha participat activament en l’organització. A més de l’Assemblea, també hi haurà representació d’Òmnium Cultural, l’Associació de Municipis per la Independència i l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes. Formacions polítiques del principat favorables al dret a l’autodeterminació també hi participaran: Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular, Crida Nacional per la República, Front Republicà, JxCat Barcelona i Primàries CatalunyaEn primer lloc, es pretén denunciar l’existència de presos i exiliats polítics, així com el procés judicial que té lloc a Madrid en contra de líders polítics i civils i que pot comportar penes de fins a 30 anys de presó per delictes de rebel·lió.En segon lloc, l’objectiu d’aquesta iniciativa és exposar la repressió que exerceix l’Estat espanyol sobre tots els que defensen el dret a l’autodeterminació dels catalans. Finalment, un altre propòsit és demanar la solidaritat del poble portuguès perquè insti les institucions a trobar una solució política a aquest conflicte, que es basi en els valors de la Revolució d’Abril de 1974: la democràcia, la justícia i la llibertat.Posteriorment, a les 19 h, la comunitat catalana a Lisboa organitzarà un sopar/debat, obert a la premsa i a tothom qui hi tingui interès, en què hi participaran representants polítics i associatius catalans, juntament amb polítics i intel·lectuals portuguesos.Per a més informació, es facilita aquesta adreça de correu electrònic per contactar-hi: catalansalisboa@gmail.com . El comunicat es pot llegir aquí