Municipals 2019

Es presenta la CUP d’Olvan i Cal Rosal i dóna a conèixer els 7 primers candidats de la llista

El primer acte de presentació es va portar a terme aquest dissabte a les 6 de la tarda a Olvan. Malgrat que la pluja va amenaçar i que el temps era fresc, hi va haver molt bona assistència de públic. La segona presentació es va realitzar a Cal Rosal, ahir diumenge en un matí radiant i també amb una assistència de públic molt bona.

Els dos dies han servit per presentar el programa de treball de l’assemblea de la CUP amb els onze eixos sobre els quals es pretén actuar durant els propers 4 anys, independentment dels resultats electorals que hi puguin haver.

A part, també es van presentar les persones que encapçalaran el projecte i que portaran la veu de l’assemblea a les institucions. Així, i tal i com s’ha anat publicant a les xarxes durant la setmana passada, l’assemblea ja té confirmades les primeres 7 persones, 4 dones i 3 homes, repartides entre els dos nuclis poblacionals. Seguint l’ordre de publicació a les xarxes, la setena posició estarà representada per Erola Caelles de 20 anys de Cal Rosal i d’Olvan i estudiant de magisteri, la sisena posició serà per Goretti Pont de 38 anys de Cal Rosal i interiorista, la cinquena posició per Jordi Marmi, de 41 anys, d’Olvan i electricista, la quarta posició l’ocuparà Emma Bessa, de 42 anys, de Cal Rosal i llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques, comptable de professió, la tercera posició serà per Santi Casacuberta, de 36 anys d’Olvan i director de lleure i titulat en activitat física, la segona posició la representarà Silvia Subirana, de 35 anys, de Cal Rosal i diplomada en magisteri d’educació infantil i de primària, i la primera posició serà per Sebastià Prat, “Sebas”, de 37 anys, d’Olvan i llicenciat en ciències polítiques i petit ramader.

La llista de persones de suport però no queda tancada, ja que l’assemblea preveu presentar 17 noms a les eleccions, el nombre màxim possible a nivell legal. A més ho vol fer mantenint la paritat de gènere i també de nucli entre Olvan i Cal Rosal. Durant aquesta setmana, doncs, s’acabarà de configurar la llista electoral i s’aprovarà definitivament el proper dissabte. La CUP d’Olvan i Cal Rosal, té molt interès en posar de manifest la força de la gent i la presència d’un grup gran que des de la base està treballant en aquest nou projecte. Per aquest motiu, durant els actes del cap de setmana, s’ha posat molt èmfasi en que totes les persones compten, que el treball es fa en equip i que la participació a l’assemblea és totalment oberta.