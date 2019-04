Crida pel Finançament valencià

Una vegada més, ens trobem a les portes d’una contesa electoral que definirà tant el govern del País Valencià com l’espanyol. En els darrers quaranta anys, cap dels parlaments -valencià i espanyol- que han eixit de les diferents eleccions ha situat la reivindicació clara -sense embuts, més enllà de declaracions institucionals- d’una reforma del sistema de finançament autonòmic per al País Valencià que es traduïra en un control total de la fiscalitat i dels ingressos/despeses per part del govern de la Generalitat. Com a màxim, cal reconèixer-ho, s’ha posat damunt la taula la crítica al sistema actual; un sistema que empobreix els valencians i valencianes i que està basat en un espoli fiscal per part de l’estat espanyol al País Valencià.

Davant d’aquesta situació, cal que els valencians i les valencianes donem una resposta contundent i unitària per fer-nos escoltar. Els ciutadans i ciutadanes del País Valencià hem de cridar “Prou!”. I demanar solucions duradores a aquest problema que arrosseguem sistèmicament.

Aquest és un problema polític, no és un problema metafísic sense cap repercussió en la vida dels ciutadans i ciutadanes; quan parlem de finançament, quan parlem de qui controla les claus de la caixa, estem parlant d’en què es gastaran els diners que paguem els valencians en forma d’impostos. Estem parlant d’escoles, d’universitats, de professorat, de carreteres i de rodalies, de salaris i pensions. Estem parlant de la nostra qualitat de vida, del nostre estat de benestar: de biblioteques, hospitals, de personal sanitari, de l’atenció a la dependència i centres de dia.

És per tot açò que la Crida pel Finançament i les organitzacions que hi formen part fem una crida a tota la societat civil, associacions, partits polítics, sindicats, etc. a sumar-se a la reivindicació d’un sistema de finançament que, com fan bascs i navarresos, traga el País Valencià del finançament de règim comú i ens permeta recaptar i gestionar els fruits del nostre esforç per poder millorar la nostra vida, i donar un pas endavant cap una societat més lliure, justa i igualitària.