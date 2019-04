Model de barri

“El Batec de la Part Baixa” és l’aposta de la CUP per donar vida al Barri del Port

La CUP de Tarragona ha presentat aquest matí en roda de premsa el projecte “El Batec de la Part Baixa”. Aquesta és una aposta de la formació anticapitalista enfocada a, tal i com ha afirmat la portaveu cupaire Laia Estrada, “revertir el procés de degradació del Barri del Port per tal de tornar la vida als carrers i les places”. Consisteix en diverses mesures, englobades en cinc propostes d’intervenció, “que permetran que la Part Baixa torni a bategar”, en paraules de la consellera.

Estrada ha començat la intervenció fent referència a les mobilitzacions veïnals que hi ha hagut durant el darrer any en aquest barri i agraint-los “haver fet d’altaveu d’una qüestió que al Saló de Plens passava desapercebuda”, i també ha animat els veïns i veïnes de la resta de barris de Tarragona a “organitzar-se per tal de revitalitzar la ciutat, que està patint la degradació en el seu conjunt”. La primera de les propostes de la formació, tal i com ha explicat la regidora de la CUP, “no és sinó un recull de les demandes dels veïns i veïnes de la Part Baixa, com serien la renovació del clavegueram, l’ampliació de les voreres, la millora de l’enllumenat o l’aprofitament de pisos, solars i locals buits”.

En segon lloc, la CUP reivindica una intervenció la qual ja va proposar fa poques setmanes, com és la de garantir que el projecte museístic del Teatre Romà sigui un element dinamitzador del Barri del Port. Estrada ha recordat aquest matí que la formació independentista reclama l’estudi amb el Centre de Restauració de Béns Culturals de la Generalitat de Catalunya per a la retirada de l’estructura metàl·lica que actualment recobreix el monument, així com l’excavació íntegra “posant en valor del potencial arqueològic de la zona” juntament amb les termes de Sant Miquel, la trama suburbana i les restes tardorepublicanes corresponents a l’antiga zona portuària i redefinint el projecte museístic per tal que “no es construeixi al voltant de l’estructura metàl·lica”.

La tercera proposta dels cupaires té a veure amb una qüestió que ja van presentar en forma de moció al consistori tarragoní que, malgrat va ser aprovada, segueix aturada. La CUP vol donar ús a la gran quantitat de locals buits de la Part Baixa per tal de potenciar els carrers Apodaca i Reial com a eixos comercials posant en pràctica incentius que permetin mobilitzar el parc de locals comercials buits així com mesures sancionadores. Estrada ha afirmat que “el fet de donar utilitat als locals buits, tant pel que fa als usos del petit comerç com artesà o socio-cultural, dinamitza el barri i el fa bategar de nou”.

Les dues grans novetats del projecte les han presentat el regidor a l’Ajuntament Jaume López i l’arquitecta Gemma Vendrell, membre de l’assemblea de la CUP i postgrau en Estudis Urbans, i proposen intervencions en dos punts neuràlgics del barri i el seu entorn com són la plaça dels Carros i la plaça dels Infants. López ha exposat la proposta de la formació per la creació d’un “gran espai sociocultural que faci bategar la plaça dels Infants”, creant un conjunt connectat entre aquest espai i l’antiga Chartreuse, les antigues naus industrials de la Muller i els jardins del Vapor dotant-lo d’un caràcter de lleure, social i cultural central al barri. Reivindiquen la proposta veïnal d’ampliar i millorar la plaça dels Infants, proposen recuperar i rehabilitar les naus de l’antiga Muller per fer-les servir com a espai per fer-hi exposicions i tot tipus d’actes, obrir el pati de la Chartreuse per connectar-lo amb la plaça i posar els trams del carrer Smith i carrer Vapor contigus a la Chartreuse i els dos costats de la plaça dels Infants amb plataforma única amb prioritat peatonal.

Per últim, Vendrell ha parlat de la proposta de revitalització de la plaça dels Carros i el seu entorn i de la bateria de mesures encarades a fer que l’espai sigui més accessible, “per exemple amb mesures tan senzilles com la correcta reubicació dels passos de zebra” i arreglar-la i ampliar-la “ja sigui transformant els carrers que la rodegen en zona de vianants o de plataforma única, segons la forma que es consensués amb el veïnat” i unificant-la amb el pas soterrat que connecta amb el Port. Com a mesures de dinamització, la CUP aposta per la ubicació d’un meracadet seguint l’exemple de la plaça del Fòrum i, més enllà de la plaça, aprofitar la nova construcció de pisos en l’espai de l’Antiga Escola per utilitzar els baixos com a equipaments pel barri i el pati com a espai d’ús públic i, finalment, instal·lar un punt d’informació turística per als visitants que arribin en tren que “pugui mostrar que el patrimoni tarragoní no només existeix de la Rambla en amunt”.