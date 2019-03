En defensa del territori

La sinistralitat a l'autopista de Llucmajor a Palma triplica la de la carretera Llucmajor-Campos

La Plataforma Antiautopistes ha presentat un informe on s'apunta que les dades de sinistralitat no assenyalen una millora de la seguretat amb la construcció d'autopistes ni apunten a la carretera de Campos com una via especialment perillosa. El gran argument del Consell per justificar l'autopista es desmunta amb les dades de la DGT i amb les de la pròpia institució insular.

Per a la plataforma, nombrosos trams viaris de Mallorca presenten índexs de sinistralitat i de congestió similars o pitjors que els de la carretera de Campos. Les xifres oficials desmunten els dos arguments del Consell per construir l'autopista. Així com s'ha reduït la sinistralitat a la carretera de Campos ha augmentat a l'autopista, any rere any.