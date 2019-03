Medi Ambient

La FAVB exigeix a les administracions mesures efectives contra l'amiant

En el marc del Fòrum Veïnal Contaminacions ocultades la Favb fa públiques dues cartes, una dirigida a l'Ajuntament de Barcelona i una altra a la Generalitat de Catalunya, en què es demanen mesures efectives per lluitar contra l'amiant.



Per a la FAVB, cal molta celeritat per poder complir les resolucions adoptades pel Parlament Europeu que marca el 2028 com a data límit per l'erradicació total de l'amiant. Entre altres coses exigeix:

Disposar d'un Protocol que validi la solvència tècnica de les persones que faran les I.A.A (Inspeccions i Avaluacions d'Amiant).

Disposar d'un Cens d'Edificis amb Risc d'Amiant (C.E.R.A) i planificar l'actuació.

Creació d'un certificat de solar, edifici o lloc de treball lliure d'amiant, com el que hi ha a Suïssa o França.

Eliminació immediata de l'amiant de totes les instal·lacions i edificis públics.

Endurir la normativa estatal ja que actualment és molt laxa.

Preveure un règim sancionador, habilitar subvencions dels treballs i establir mesures de reparació a les persones afectades per les conseqüències de l'amiant

Aquestes cartes s'han fet amb la col·laboració de la plataforma Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l'amiant.

Després de l'èxit d'assistència de la primera jornada del Fòrum Veïnal Contaminacions ocultades convida a la segona sessió sobre la gestió de residus, el proper dimarts a les 19:30h al Casal de barri Pou de la Figuera (carrer Sant Pere Més Baix,70)