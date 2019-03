Municipals 2019

La CUP Sant Sadurní presenta la llista per a les eleccions municipals en un acte festiu

Sota el lema “Posem-hi el color”, la CUP Sant Sadurní ha donat a conèixer les 27 persones que formen la llista electoral que afrontarà les eleccions del proper 26 de maig. Durant l’acte de presentació, la cap de llista, Arantxa Fernández, ha dibuixat els principals eixos en els que afrontaran el proper mandat per tal de construir una vila “més propera, inclusiva, justa i activa”. Els cupaires es reafirmen com la candidatura per a trencar amb les dinàmiques institucionals viscudes a l’Ajuntament fins ara i afirmen que són la garantia real per a acabar amb la continuïtat i les polítiques grises dels darrers governs.

Al pot petit hi ha la bona confitura

La CUP va iniciar la precampanya amb l’eslògan “Al pot petit hi ha la bona confitura”. A partir d’aquesta idea, ha configurat el seu discurs fent un paral·lelisme entre confitures de diversos tipus i els seus principals eixos de campanya: participació ciutadana, justícia social, educació i cultura, república i llibertat, feminisme i medi ambient.

Totes aquestes temàtiques s’estan desenvolupant en la redacció del programa electoral que la CUP Sant Sadurní està treballant de manera àmplia. A mitjans de febrer, la formació va celebrar una assemblea oberta per a recollir propostes de la ciutadania, que té previst repetir-se a l’abril. Durant el seu discurs, Arantxa Fernández, ha fet un repàs a diverses d’aquestes iniciatives, centrant-se en la participació ciutadana: “Cal fer processos participatius reals. Parlant amb les diverses associacions de veïns, entitats i organitzacions de la vila, recollint propostes i estudiant la seva viabilitat”. Fernández ha posat com exemple iniciatives que han recollit durant aquest mandat com ampliar el centre cívic Vilarnau o engegar un projecte entre l’Escola de Música Municipal i els centres escolars.

A més a més, el tema de Can Guineu ha estat un element clau del discurs. La CUP ha defensat la celebració d’un procés participatiu per a decidir-ne l’ús. Una proposta de la que ha estat pionera al municipi. Per altra banda, han continuat defensant la seva proposta de crear un centre dedicat a les arts i la cultura.

Un projecte aglutinador

Durant l’acte també hi han intervingut altres membres de la llista. El número 7, Xavi Borrell, ha fet un repàs a la feina que ha desenvolupat la CUP Sant Sadurní durant aquest mandat i els reptes que s’han aconseguit. Per la seva banda, la número 6, Consol Saenz, ha parlat de la diversitat que conforma la llista i ha animat a tota la ciutadania a treballar plegats per a fer realitat un model de poble que abordi les necessitats de tots.

L’acte conduit per l’actor sadurninenc, Marc Solé, ha comptat amb l’actuació del grup Moratones, així com activitats per a la mainada. A més a més, tots els assistents han pogut endur-se com a obsequi un pot de confitura referent als sis eixos de treball dels cupaires.