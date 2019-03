Animalista

La CUP Reus lamenta el retard en l’aprovació de l’ordenança de benestar animal

La comissió animalista de la CUP de Reus ha fet una roda de premsa per rebaixar el «triomfalisme» del regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, per l’aprovació definitiva de l’ordenança de benestar animal – al plenari municipal del passat 4 de març -. En la seva fase inicial, la formació – que havia presentat una ordenança pròpia basada en la de Barcelona i la llei catalana 2/2008 – ja havia denunciat que aquest text potencia «mesures recaptatòries que en cap cas sensibilitzen la ciutadania», enlloc de vetllar pel benestar animal.

La CUP va participar de la comissió municipal que ha elaborat l’ordenança amb un paper molt proactiu: entre d’altres, va apostar per prohibir la venda ambulant d’animals vius i fer un cens gratuït per als animals en adopció o acollida (una proposta que el govern municipal va rebutjar). De fet, la formació assegura que no «queda gens clar» com s’executarà la prohibició de comerciar amb animals vius i adverteix que «amb el retard en l’aprovació de l’ordenança, s’han pogut renovar les concessions a aquests paradistes».

D’altra banda, la comissió animalista de la CUP ha volgut desmentir que la redacció d’aquesta ordenança s’hagi fet de forma participativa: si bé hi van assistir diverses entitats animalistes, no es van incloure les seves propostes. De fet, dos d’aquests col·lectius, Nova Eucaria i Actyma, han denunciat el govern municipal per maltractament animal a la població de coloms de la ciutat.

El grup animalista es queixa que el regidor Rubio faci declaracions a la premsa per «complir amb l’expedient de la seva regidoria, quan els anuncis que fa no són del tot certs». La CUP apunta a què al maig del 2018 el regidor de Medi Ambient va anunciar que s’iniciaria un control ètic de la població de coloms mitjançant menjadores amb pinso anticonceptiu, donant a entendre que s’abandonarien les mesures d’extermini. A dia d’avui, encara no ha sortit a concurs la licitació del servei d’aquestes menjadores.

Per últim, la comissió animalista de la CUP vol que a Reus es facin polítiques apropiades per garantir el benestar dels animals. Per exemple, el control ètic dels coloms amb pinso anticonceptiu o adequant els edificis buits del centre – on majoritàriament proliferen aquests animals – perquè serveixin per polítiques d’habitatge social.