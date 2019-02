Per les llibertats nacionals

Commemoració a Palma de l'Aixecament per les Llibertats del 1r de Març de 1810 a Menorca.

Aquest divendres, 1 de març, a les 12.00 hores, a la plaça de la porta de Santa Caterina, a Palma, es farà una concentració per commemorar l'Aixecament per les Llibertats del 1r de Març de 1810 a Menorca.

Es farà una ofrena floral al lloc proper on fou executat el marí maonès en Joan Mercadal, acusat de promoure la Revolta de Menorca del 1810, una lectura d'un manifest reivindicatiu, una lectura pública del manifest l'Aixecament per les Llibertats del 1r de Març de 1810, redactat per l'escriptor Pere Morey. Com a cloenda es comptarà amb l'actuació de Música per la Libertat i Cantada de la Balanguera.

El manifest reivindicatiu de la plataforma "Primer de Març", exigirà al Reino de España "l'equitat fiscal i el respecte cultural que tan lluny estam de rebre: cada illenc té un dèficit fiscal de 1.300 € cada any, mentre que d'altres comunitats, especialment hostils a la nostra cultura catalana, tenen superàvits de 900 a 2.600 € per persona; això no és solidaritat, sinó un robatori. I pel que fa al respecte cultural, provau d'adreçar-vos en català a segons quins personatges!"