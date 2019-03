repressió

Arxivada la causa contra l'activista antifeixista d'Horta detingut en l'atac d'extrema dreta al Casal Popular 3 Voltes Rebel

La nit del dilluns 23 de juliol, el Casal Popular 3 Voltes Rebel (Guineueta, Nou Barris), l'Ateneu Popular La Bugadera (Horta) i equipaments municipals com la Masia de la Guineueta i l'Escola Àgora (Guineueta, Nou Barris) van ser atacats pels grups feixistes Democracia Nacional i Hermanos Cruzados. Els espais van quedar malmesos i van ser tacats amb pintades de simbologia nazi. L'endemà, el dimarts 24 de juliol, el teixit associatiu vam mobilitzar-nos en una manifestació amb inici a Plaça Eivissa (davant l'Ateneu Popular La Bugadera) i punt final al Casal Popular 3 Voltes Rebel. Un cop acabada la manifestació, quan les antifeixistes ens trobàvem al CP 3 Voltes Rebel, varies veïnes van donar l'avís que una quinzena de neonazis es dirigien cap al Casal. Alguns d'aquests individus portaven a la vista armes blanques, també n'hi havia que duien visibles esvàstiques tatuades i no van dubtar en fer crits de "Viva Franca" i "Heil Hitler" mentre es dirigien al Casal. Un cop avisades, les antifeixistes van dirigir-se al carrer, per alertar l'entorn i evitar que hi haguessin companyes desprevingudes a la zona, amb temor a possibles agressions, ja que, lamentablement, coneixen els mètodes extremament violents de l'extrema dreta. Després de tensos minuts, la Guàrdia Urbana va intervenir. La situació va derivar en cinc membres de Democracia Nacional i un company activista d'Horta detinguts. Detenció arbitrària de l'activista antifeixista Des d'aquell vespre, porten mesos denunciant amb fermesa l'arbitrarietat en la detenció del company antifeixista d'Horta. En cap cas, davant d'un atac feixista com el que es va produir, poden acceptar que companyes nostres siguin detingudes mentre l'extrema dreta actua impunement.

Cal remarcar amb certesa que la majoria d'agressors feixistes del 24 de juliol són o han estat militants de Democracia Nacional. És important visibilitzar que va ser un atac d'una organització obertament feixista, que es considera hereva de Hitler contra un veïnat divers que defensa el teixit associatiu dels barris. Grups com Democracia Nacional estan íntimament lligats a assassinats de joves com Yolanda Gonzàlez, Guillem Agulló i Carlos Palomino.

Celebren que la causa judicial contra el company d'Horta hagi estat arxivada i es mantingui l'acusació contra els atacants. Nosaltres no defallim i apostem per exercir com a acusació en aquest procés judicial perquè cap agressió feixista quedi impune. Des de fa més d'un any, companyes antifeixistes i el Casal Popular 3 Voltes Rebel hem rebut atacs per part de l'ultradretà. t'atac que vam patir el 24 de juliol no va ser un fet aïllat sinó una agressió més dins d'una escalada d'augment de l'actuació i presència impune dels grups d'extrema dreta al barri, la ciutat i a nivell estatal i global. Davant aquesta campanya intimidatòria i amenaçant del feixisme, no s'arronsen i planten cara totes plegades.