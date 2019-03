8-M

Actes al Baix Montseny

Sota la crida “El 8 de març les dones parem. Nosaltres per tu, tu per nosaltres” les Feministes del 8M del Baix Montseny, espai format per col·lectius com Les Fresques o Gita de Bruixa i persones a títol individual, convoca totes les dones del Baix Montseny a participar a la Vaga General Feminista de producció, consum, estudi i cures.

Una Vaga Feminista que, va més enllà del que s’identifica com aturada laboral, perquè si paren les dones, el món es para.

Feministas del 8M denuncia la violència estructural que afecta les dones, pel simple fet de ser dones. Manifesta la voluntat d’ocupar l’espai públic, reapropiar-se de la decisió sobre el propi cos i la pròpia vida, i preservar el planeta. El col·lectiu planteja la necessitat de reafirmar la força política de totes les dones, sigui quina sigui la seva orientació i identitat sexual, el seu color de pell, procedència o cultura; sigui quina sigui el seu treball renumerat o de cures i sigui quina sigui la seva capacitat funcional.

La jornada de vaga l’acompanyen de les següents convocatòries:

7 de març

Marxa nocturna no mixta, que sortirà del Parc dels Enamorats de Santa Maria de Palautordera a les 19 hores i arribarà a la plaça de la Vila de Sant Celoni

8 de març

A la plaça de la Vila de Sant Celoni

11h. Espai Lila. Les dones podran participar als tallers que es faran sobre autodefensa, noves maternitats, sexualitat, preparació de pancartes, amor romàntic, literatura feminista, entre d’altres.

13h. Vermut i dinar conjunt exclusiu per a dones.

17. Sortida en tren des de Sant Celoni, per les que vulguin anar a la manifestació convocada a Barcelona a les 18hores.