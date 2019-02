Judicis

Universitats per la República convoca vaga estudiantil per denunciar el judici de l'1-O

Universitats per la República convoca vaga estudiantil per denunciar el judici de l'1-O

El moviment estudiantil se suma a les mobilitzacions previstes per l’inici dels judici. Poc després de saber la data de la vaga general, Universitats per la República ha fet públic a les seves xarxes socials que convocarà vaga estudiantil. Demanen als estudiants del país que s’organitzin en nuclis i que tanquin els seus centres durant tot el dia de vaga general.

Núria Marín, portaveu d'Universitats per la República, ha denunciat que “ens estan jutjant a tots”. Per això mateix, considera que “cal que des de l’inici del judici, mostrem un clar rebuig a la justícia espanyola”. L'altra portaveu de la plataforma, Núria Nieto, ha afegit que “la vaga és l’inici d’un seguit de mobilitzacions constants” i ha avisat que “els estudiants no ens aturarem”.