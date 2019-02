En defensa del territori

Terraferida insta a l’Ajuntament de Manacor i al Govern a protegir el litoral de Manacor davant l’amenaça d’edificació a la zona de Cala Falcó

La zona prelitoral compresa entre s’Estany de’n Mas i Cala Falcó està greument amenaçada per un nou projecte d’edificació. Tot i que la major part d’aquesta zona litoral està protegida com a ANEI, la Llei d’Espais Naturals va deixar sense protecció urbanística suficient diverses parcel·les, com per exemple a la finca de Can Fresquet, que ara mateix resta com a edificable, amb possibilitats de construir-se un gran edifici de fins a 1.500 metres cúbics i 500 m2 a alguns centenars de metres de la mar. (Vídeo promocional de venda de la finca).

Edificar aquesta zona podria tenir greus conseqüències paisatgístiques, perquè un edifici d’aquesta mida seria visible des de la majoria de Cales Verges de Manacor, des de la mar i de s’Estany de’n Mas. Tendria conseqüències ecològiques, perquè es tracta d’una zona natural de gran riquesa botànica i faunística molt ben conservada. I podria tenir conseqüències sobre el conjunt monumental de coves naturals de la zona. Recordem que la finca que es vol edificar alberga la Cova des Pont, la Cova del Pirata, la Cova de Sa Piqueta i la Cova dels Xots a l’interior i dues més a la zona litoral, la Cova des Moro i la Cova de na Dent. Aquest conjunt va motivar la seva protecció com a LIC (Lloc d’Interés Comunitari) i ZEC (Zona d’Especial Conservació), figures de conservació a nivell de la Unió Europea que la Comunitat s’ha compromès a preservar en l’àmbit internacional

Antecedents urbanístics. El 26 de febrer de 2014 la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Manacor va concedir llicència d’edificació d’un habitatge aïllat amb piscina (Expedient nº 534/2013) a aquesta zona. El març de 2017 però, en veure que el projecte no s’havia iniciat, Terraferida va instar per escrit a l’ajuntament de Manacor a donar per caducada la llicència, basant-se en el punt 2 de l'article 154 de la LUIB, que diu que "el termini per començar les obres és de 6 mesos”. Tot i que l’ajuntament mai ha contestat formalment la petició, un mitjà de comunicació recollia fa dies que l’ajuntament hauria fer efectiva la caducitat de la llicència. Les darreres setmanes però, hi ha moviments que apunten a un nou interès en tramitar el projecte i en vista que cap administració ha incrementat la protecció de la zona en tot aquest temps, podria prosperar. Aquest és sols un exemple, perquè a la zona hi ha algunes altres parcel·les edificables que podrien segur el mateix camí.

Ampliar la protecció: darrera oportunitat per preservar-la de la urbanització i l’explotació dels seus valors. És per això que la nostra entitat ha formalitzat la petició de protecció de la zona davant el Govern i davant l’ajuntament de Manacor. L’administració local podria protegir la zona de manera definitiva, ràpida i efectiva, perquè ara està revisant el seu Pla General i té la possibilitat de protegir tota la zona sense cap dificultat ni despesa econòmica. La nostra entitat ha enviat al Govern un requeriment perquè mogui fitxa i es coordini amb l’ajuntament per tal de fer efectiva la protecció definitiva d’aquest entorn extraordinari i únic.