lluita institucional

La suspensió de l’adjudicació del contracte de manteniment d’edificis reafirma l’aposta de la CUP Tarragona per les municipalitzacions

Avui l'Ajuntament de Tarragona ha convocat un nou Ple extraordinari per tal de tractar un únic punt relacionat amb el contracte de conservació, manteniment i reforma en els edificis municipals. Comsa Service, una de les empreses que conformaven la UTE que prestava el servei amb el contracte anterior el qual ja es va exhaurir, ha interposat un recurs contra l’adjudicació que es va fer del contracte actual. Aquest recurs, que segons la CUP “els serveis tècnics han assegurat que no té fonament”, suposa la suspensió automàtica del procediment i obliga el consistori a aprovar la despesa que implica que la UTE torni a prestar el servei fins que el recurs es resolgui. La portaveu de la CUP Laia Estrada afirma que aquest recurs es tracta d’una “argúcia legal de l’empresa per tal de seguir cobrant de l’Administració mentre el tribunal pertinent no resol”.

Estrada ha recordat que “aquesta empresa ja havia acumulat queixes per la prestació del servei de manteniment de les escoles”, i ha denunciat que “un cop més es demostra que les empreses només actuen en benefici propi, en aquest cas utilitzant la llei de forma interessada”. Des de la formació anticapitalista també remarquen que el març de 2016 van presentar en el Ple de l’Ajuntament una moció per a la internalització d’aquest servei un cop finalitzés el contracte amb la UTE, la qual va ser rebutjada. Estrada considera que “si s’hagués tirat endavant la internalització no ens trobaríem en la situació actual” i és per això que reafirma l’aposta de la CUP per avançar cap a la municipalització de tots els serveis externalitzats a l’Ajuntament de Tarragona.