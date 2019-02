La mort del FEC

El passat dilluns 4 de febrer, el grup municipal de la CUP va preguntar a la regidora de Cultura, Montserrat Caelles, com era que encara no se sabia res del FEC ( ), ara que ja som al febrer. La regidora, amb un cert desconcert, va contestar que aquest any seria més tard, que ho estaven acabant d’ultimar amb els organitzadors i que aviat en sabríem alguna cosa.

Divendres 8, a última hora del migdia va sortit aquesta . Reus havia estat una ciutat de referència en cultura en molts aspectes que ara anem enterrant, sense explicacions a la ciutadania, emparats en una trista nota de premsa del govern, en especial de la Regidoria de Cultura.

Una regidoria que aquests últims 8 anys ha demostrat l’interès nul a donar suport a les iniciatives participatives, socials i exportables en diferents àmbits culturals i que s’ha constituït en el feu de l’Alcalde Pellicer i la Regidora Caelles per “projectar la ciutat” gairebé exclusivament a partir de personatges il·lustres del passat, sense comptar amb el present i molt menys en el futur.

Una regidoria que aboca els seus esforços a confondre i substituir i no a fer conviure cultura i turisme per a què els carrers de la ciutat estiguin ben plens, valorant així, la quantitat a la qualitat, el consum al gaudi. Una confusió que palesa el desconeixement i la inoperància de qui porta les regnes de cultura.

Vam enterrar Cal Massó, centre d’arts plàstiques i visuals. Ara enterrem el FEC, festival europeu de curtmetratges. I l’enterrem així, sense cerimònies ni explicacions al cap de 21 anys. Només dient, entre altres coses: “un projecte que tanca les seves portes en un moment en el qual tant els formats de fer cinema, com el dels convidats ha canviat i ha evolucionat…” Ens preguntem què vol dir aquesta frase que només enuncia, però no justifica i en volem resposta concreta.

I ara, que aviat ha d’arribar El Trapezi, a veure quina una ens n’espera…