21-F

La Intersindical-CSC, partits i entitats tagarines constitueixen el Comitè de Vaga a Tàrrega

El divendres al vespre, a l’espai cooperatiu La Soll, va constituir-se el Comitè de Vaga de Tàrrega, que és l’encarregat d’organitzar i dinamitzar les mobilitzacions que es preparen aquesta setmana de cara a la vaga general del proper dijous, 21 de febrer, convocada a tot Catalunya per la Intersindical-CSC.

El diumenge al migdia va tenir lloc a la capital de l’Urgell una encartellada popular amb membres de la Intersindical, entitats i partits per tal de donar visibilitat a la vaga del 21-F. El dilluns, una parada al mercat informava veïns i veïnes de tota la comarca. Dijous, el dia de la vaga, el comitè va convocar una manifestació que sortirà a les 11 del matí de la plaça Riambau de Tàrrega i que acabarà al Pati, a les 12 del migdia, amb una lectura del manifest de la vaga. A la tarda, es convocarà a la manifestació de Lleida.

El sindicat independentista ha convocat aquesta vaga sota el lema “Sense drets no hi ha llibertat”. Entre d’altres motius, la Intersindical reclama la derogació de la reforma laboral del PP, un salari mínim de 1.200 euros, la derogació del decret per incentivar la fuga d’empreses de Catalunya, la jornada laboral de 35 hores setmanals i la recuperació de les lleis socials vetades pel Tribunal Constitucional.

De moment, han donat suport a aquestes convocatòries i mobilitzacions Òmnium Cultural, l’ANC - Tàrrega per la Independència, el Rostoll, la Forja, la Soll, la CUP, Esquerra Republicana, MES, el CDR, el PDeCAT, Súmate, Demòcrates i Solidaritat.