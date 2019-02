Municipals 2019

La CUP Tarragona farà nou assemblees obertes per tal d’elaborar el seu programa polític de cara a les municipals

La CUP de Tarragona inicia la setmana vinent l’elaboració del seu programa polític per a les eleccions municipals del 2019. L’assemblea local ha decidit que, tal com ja va fer per les eleccions de 2015, emprarà “una metodologia participativa per poder elaborar un programa polític que reculli les propostes de la població tarragonina”.

La formació durà a terme nou assemblees obertes temàtiques al llarg de les properes setmanes, cadascuna d’elles relacionada amb un dels eixos del programa. A banda d’obrir-ho a tots els veïns i veïnes de la ciutat, la CUP convidarà també les entitats tarragonines que treballen en els diversos àmbits que es tractaran “per tal d’explicar el nostre posicionament alhora que escoltem els dels altres”.

La primera assemblea oberta, centrada en l’eix de l’“Alliberament nacional”, serà el dimarts 26 de febrer a les 19 h al Centre Cívic de la Part Alta. La mateixa setmana es farà l’assemblea de “Model urbà i mobilitat” al local de l’Associació de Veïns del Barri del Port, el dijous 28 a les 19 h.