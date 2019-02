lluita institucional

La CUP lamenta la mala gestió del govern respecte els equipaments municipals després del despreniment al Teatre Tarragona

Després de la notícia que apareixia aquest cap de setmana passat a la premsa local sobre el Teatre Tarragona, el qual va haver de suspendre una funció per culpa del despreniment de part del sostre de l’amfiteatre, la CUP de Tarragona ha demanat a la la responsable política de Cultura Begoña Floria poder visitar l’equipament municipal per tal de veure l’abast dels danys, fet que també ha servit per a que es convoqués a la premsa i es fes públic l’estat del teatre. La formació confia que s’esclariran les causes de l’accident però afirma que “més enllà d’aquest cas, està clar la gestió política del govern pel que fa als equipaments és nefasta”.

La portaveu de la CUP Laia Estrada destaca la seriositat dels fets, ja que la part del pladur que ha caigut “es tracta d’una part del sostre important, d’una làmina que va de punta a punta de l’amfiteatre i té gairebé un metre d’ample”. Afirma que “encara que sigui part de la decoració, és en realitat part de l’estructura del teatre nou” i celebra que “caigués en un moment que en el teatre no hi havia ningú, ni espectadors ni personal treballant-hi, i que no hàgim hagut de lamentar que algú prengués molt mal”.

Tal com se’ls ha explicat a la CUP durant la visita, s’avaluarà l’origen d’aquest accident i si realment la responsabilitat és de l’empresa constructora, la qual actualment es troba en concurs de creditors. De totes maneres, Estrada també celebra que el govern hagi pres la determinació de tancar el teatre fins que hi hagi la garantia que és segur i que no caurà més part del pladur, tot i que afirma que “queda el dubte si aquest incident no s’hagués pogut evitar amb inspeccions i amb una gestió més acurada, en el sentit de determinar si la construcció s’havia fet bé”.

La formació anticapitalista assegura que “és possible que la responsabilitat d’aquest despreniment sigui de l’empresa constructora, però el problema real és que, a Tarragona, quan no cau una cosa en cau una altra”. La CUP destaca que “no només parlem d’edificis que tenen molts anys i són molt costosos de mantenir, en aquest cas parlem d’un equipament que té cinc o sis anys” i afegeix que “la gestió política del patrimoni i els equipaments municipals fa que la llista de Grans Runes que tenim a la ciutat en lloc d’anar disminuint vagi augmentant”.