La CUP-Crida per Girona denuncia manca de planificació del Departament d'Ensenyament davant del tancament del P3 de l'Escola de Font de la Pólvora

Davant la notícia del tancament de la línia de P3 de l'Escola Font de la Pólvora de cara al curs 2019-2020, La CUP-Crida per Girona ha denunciat que el Departament hagi menystingut una vegada més la feina que s'està fent en el marc del Consell Municipal d'Educació (CME), a través de la comissió que treballa per proposar mesures contra la segregació escolar. La regidora cupaire Laia Pèlach ha lamentat que "el departament no ha volgut participar mai d'aquesta comissió i en canvi pren decisions unilateralment que afecten enormement el treball que s'hi està fent".

Al mateix temps, la regidora ha lamentat que el govern de Madrenas, que fa dies que coneixia la notícia, no hagi reunit d'urgència la comissió i que l'oposició, i que la comunitat educativa hagi hagut de conèixer la notícia a través dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, demana al govern que assumeixi el lideratge en matèria educativa a la ciutat i demani al Departament que es posi a treballar amb el CME a través de la comissió per abordar conjuntament la planificació educativa a la ciutat.

La CUP-Crida per Girona ha manifestat que aquesta decisió fa temps que estava sobre la taula en el marc del treball que s'està fent contra la segregació escolar però que no té sentit prendre-la sinó és en el marc d'una redefinició del conjunt de la proposta educativa que es fa a Girona Est. Segons la regidora Laia Pèlach "el tancament d'aquesta línia significa de facto el tancament progressiu de l'escola i això té repercussions a molts nivells”, i ha conclòs que “una decisió com aquesta requereix tenir en compte el territori i la complicitat de la comunitat educativa”.