Municipals 2019

La Crida per Sabadell organitzarà trobades per fer balanç del mandat a tota la ciutat

Amb la campanya LA CRIDA FEM BALANÇ! s’ofereix a tota la ciutadania de Sabadell participar de la valoració de la feina feta durant el mandat. Es farà una trobada per districte, i a cada trobada s’explicaran les principals actuacions que s’han fet als barris d’aquella zona. Hi haurà també un ampli espai perquè tothom pugui fer preguntes, demanar explicacions o presentar propostes.

A pocs mesos de finalitzar el mandat, des de la Crida per Sabadell creiem que és la nostra obligació explicar a tota la ciutadania què hem fet i què no hem pogut fer encara.



Aquest divendres 15 de febrer comença la roda d’actes de LA CRIDA FEM BALANÇ!, que es faran repartits per tota la ciutat. La primera de les set trobades es farà als barris del Nord, el divendres 15 a les 19h al Centre Cívic de Ca n’Oriac. Es comptarà amb la presència de l’alcalde Maties Serracant i de la regidora Míriam Ferràndiz, que presentaran les principals actuacions del districte, ...



- Noves estacions d’FGC Parc del Nord i FGC Sabadell Nord (+ interconnexió entre FGC i Renfe a Plaça Espanya).

- Remodelació de la Plaça Espanya i aprovació del projecte de remodelació del Parc del Nord.

- Projecció d'una nova promoció d’habitatge públic de lloguer (16 pisos nous).

- Estabilització de l’Espai Juvenil Can Deu i obertura del Servei d'Intervenció Socioeducativa del Nord.



... i respondran a tots els dubtes que se’ls plantegin.

Aurora Murillo (portaveu): “Aquestes trobades seran un espai on poder explicar el que hem fet, el que no hem pogut fer encara i els motius pels que no ho hem pogut fer encara. La transparència, la participació activa i el treball col·lectiu són tres dels grans eixos de funcionament de la Crida, per això obrim aquest espai on tota la ciutadania pugui dir la seva, demanar explicacions i fer propostes.”