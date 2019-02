Finançament

La Crida pel Finançament convoca un acte per un finançament valencià

La Crida pel Finançament ha convocat un acte pel dimecres 20 de febrer, a les 11 hores, a la Delegació del Govern de València (carrer Colom, 60) per reivindicar un finançament valencià i contra l'espoli que patim les valencianes i valencians. En aquest acte es lliurarà un manifest al Delegat del Govern al País Valencià.

La Crida pel Finançament agrupa diverses entitats i persones que consideren que cal implementar un altre sistema de finançament i acabar amb l'espoli per poder avançar en un veritable autogovern, millorar la vida de les treballadores i treballadors i del conjunt de la societat i per encarar el nostre futur com a poble.

És per això, que es considera que no podem esperar mesos i anys a tindre un nou sistema de finançament per poder tindre els recursos necessaris per a aplicar les polítiques que les valencianes i valencians necessitem. En eixe sentit, la Crida pel Finançament insta el govern espanyol a obrir un veritable procés de negociació per poder disposar dels nostres propis recursos, condonar el deute històric, augmentar les inversions per damunt de la mitjana estatal, i avançar envers una sobirania econòmica i fiscal per tindre les claus de la caixa.