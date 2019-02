Per la República

L’Estat vol impedir que autònoms i PIMEs votin a les Cambres de comerç per controlar-les una vegada més

Nou intent de l’Estat espanyol, emparat per una sentència del TSJC del 2013, de controlar la Cambra de Barcelona, amb la voluntat d’afavorir els candidats oficialistes. l’Estat vol limitar i condicionar el vot telemàtic per dificultar les votacions i, d’aquesta manera, impedir que una candidatura no oficialista i independentista pugui arribar a presidir-la.

A les darreres eleccions del 2010, el Cercle Català de Negocis (CCN) va denunciar irregularitats en el procés electoral i, anys després, el TSJC va afirmar que el 90% dels vots emesos havien estat nuls. D’aquesta manera, el total de vots emesos va reduir-se a 700, que eren els corresponents a la votació presencial. Amb aquesta sentència, doncs, quedaven clares les irregularitats en el procés i deixaven entreveure una voluntat d’impedir canvis profunds a les Cambres.

Si bé és cert que la Generalitat va anunciar que les votacions a les cambres serien el proper 8 de maig i es podrien fer de forma presencial o electrònica, aquesta setmana ha transcendit que el Ministeri d’Indústria prepara una ordre ministerial amb la voluntat de mantenir el vot per correu i limitar el vot electrònic amb una doble comprovació de la identitat.

Amb aquests canvis, doncs, l’Estat pretén que es pugui votar o de forma presencial, o per correu o per mitjans digitals, a diferència de la Generalitat, que proposa votacions telemàtiques durant 6 dies i presencials durant un dia només. L’Assemblea, mitjançant la campanya Tu votes, tu comptes, considera que la proposta de l’Estat limita encara més la possibilitat de participar de la majoria d’electors, que són autònoms, microempreses i petites empreses

Una proposta simplificadora i àgil

Amb la nova proposta de votació de la Generalitat es pretén simplificar els tràmits i obrir les votacions al món digital: més ràpid i participatiu, per interpel·lar així la majoria d’empresaris i autònoms. Aquest mètode més participatiu posa en entredit el manteniment de les candidatures oficialistes ja que, en obrir el procés, hi ha el risc que altres candidatures puguin capgirar la situació i obtenir no només representació sinó també la majoria.

De fet, aquest anunci del Ministeri es coneix pocs dies després que tant l’Assemblea Nacional Catalana com el Cercle Català de Negocis donessin suport a una candidatura d’empresaris compromesos amb el país. Aquests empresaris, en bona part PIMEs i autònoms, defensen un model de gestió de la Cambra lluny dels poders centrals de Madrid i que tingui en compte el potencial econòmic i empresarial de Catalunya dins de l’economia global.

Històricament a la Cambra de Barcelona hi han votat al voltant del 2% dels 425.000 electors ja que el sistema de votació ha estat només presencial o per correu. Aquest sistema requeria molts tràmits que, al final, executaven pocs bufets d’advocats que actuaven de representants de les empreses. Per això, des de l’ANC i el CCN es demana restar amatents per maximitzar la participació als comicis de maig, que sigui la més alta de la història, i deixi enrere el 2% de les passades convocatòries.