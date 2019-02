Guanyem s’adhereix a les mobilitzacions “L’autodeterminació no és delicte”

Guanyem Girona ha anunciat el seu suport al cicle de mobilitzacions que s’han convocat de cara a les properes setmanes coincidint amb el judici als presos polítics, sota el títol “L’autodeterminació no és delicte”. D’aquesta manera, des de la candidatura han fet una crida a participar en les concentracions d’aquest dimarts 12 de febrer a Girona, a les manifestacions de Barcelona i de Madrid, i a secundar la vaga general del 21 de febrer. Xevi Montoya, número 3 de la candidatura, ha fet una crida a la societat gironina “a sortir massivament al carrer en defensa dels drets i les llibertats més bàsiques”.

Guanyem és una candidatura ciutadana que té per objectiu portar un canvi al govern de la ciutat, a través d’un municipalisme compromès amb el país i la seva gent. D’aquesta manera, la plataforma està d’acord amb els grans consensos de país, que comparteix el 80% de la societat catalana, com ara la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, i també opta per la República Catalana com a eina de canvi per a millorar la vida de la gent i per construir un nou país on siguin respectats els drets civils i polítics de tothom.