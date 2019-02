Encara hi ha sostre de vidre

És així, sembla que això dels feminismes és una exageració o millor dit, una agressió, per aquells dirigents d’extrema dreta que parlen de «supremacia» de les dones, que volen modificar la llei que les protegeix de les violències...

Idò sí, hi ha sostre de vidre per exemple en el món de la cultura, i sense anar molt enfora, al món cinematogràfic. Dissabte 2 de febrer es va celebrar la gala del cinema espanyol, els Goya, i només hi havia un 23% de dones nominades, fixeu-vos, cap directora nominada! I n’hi ha, i bones, com na Icíar Bollarín i la seva pel·lícula Yuli, per exemple.

Hi va haver ventalls contra les violències masclistes, i amb el lema #jotambé, no es mostraren molt en la retransmissió televisiva, però en algunes fotos de la passarel·la, sí que es poden veure, per exemple els nostres guardonats mallorquins pel documental GAZA, una mostra de valentia i coratge a favor del poble palestí.

Sostre de vidre al món cultural, també al món científic. L’onze de febrer es commemora el dia de les dones i les nines a la ciència, haureu vist la creació de la Plataforma 11f, aquí, dones i joves científiques que preparen actes pel dilluns que ve.

Hi ha dades estadístiques que expliquen que hi ha més estudiants universitàries que al·lots, però molt menys, caps de departaments a les facultats que siguin catedràtiques, o deganes, o rectores...

Hi ha dades que ens expliquen que hi ha més dones que treballen al món de la docència, en general, que homes, però bastant menys directores de centres... Igual passa al món sanitari, de cada vegada més metgesses, infermeres, quantes caps?

Direu, i ho sabem totes, que les dones tenim doble jornada, no hi ha coresponsabilitat a l’organització de les llars, els homes no tenen aquestes càrregues i per tant poden córrer les curses de l’ascens laboral amb més oportunitats. I encara escoltem discursos d’alguns representants de forces ultraconservadores que parlen de «supremacia» de les dones enfront dels homes!!

Sostre de vidre, entrebancs, i encara us afegiré una altra dificultat: la maternitat per aquelles dones que han anat accedint a llocs de responsabilitat. Hem de llevar l’excepció de les «figures» que les veiem sortir del part com si no haguessin tingut una panxa de nou mesos, però clar, això està reservat a les princeses, cantants, actrius... Que tinguin prou euros per pagar-ho!

Continuem molt enrere en la protecció a les mares treballadores respecte a altres països europeus com els nòrdics, per exemple. I encara alerta, que a Dinamarca ja governa la dreta i segur que voldran aplicar «retallades» en prestacions socials. Continuem sense equiparar els permisos de paternitat i maternitat a tots els efectes, a tots els sectors econòmics. És massa car, diuen! Amb visió a curt termini, sense veure la inversió que suposa en millora de l’educació inicial dels infants.

A un mes del 8 de març, convé tenir tot això present. Sostre de vidre, discriminació salarial en moltes branques de la producció, dificultats per accedir a llocs de responsabilitat... continuo? I fixeu-vos no he parlat de l’afegitó si a més, tens unes relacions afectives difícils, violentes.

El 8 de març d’enguany ha de ser molt massiu, la vaga feminista ha de ser un èxit, els carrers plens, per mostrar que volem rompre sostres de vidre, ser ciutadanes de primera amb totes les obligacions i tots els deures.