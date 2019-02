Llibertat d'expressió

El Parlament Europeu també censura una exposició sobre el català de la Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua ha denunciat que el Parlament Europeu ha censurat i cancel·lat una exposició sobre la llengua catalana que l'ONG del català havia d'inaugurar el proper 4 de març a l'eurocambra, amb la presència dels presidents Torra i Puigdemont. L'exposició no ha estat considerada «apropiada» l'Eurocambra perquè cal «respectar el procés democràtic a Espanya i Catalunya i no influir en les eleccions de cap manera», segons l'oficina de l'eurodiputada Catherine Bearder, membre de la mesa de l'eurocambra encarregada del servei d'exposicions. La Plataforma per la Llengua ha denunciat que això és una simple excusa.

«En les últimes setmanes, en el procés de validació de l'exposició per part del Parlament Europeu, hem rebut diverses comunicacions en què es censurava part del contingut de l'exposició», assegura Òscar Escuder, president de la Plataforma per la Llengua. «Queda clar que les eleccions són l'excusa per censurar definitivament una exposició objectiva sobre la llengua catalana, i que s'ha cedit a les pressions d'eurodiputats espanyols», denuncia Escuder. «Just avui s'ha fet públic que el 6 de març, només dos dies més tard del dia que s'havia d'inaugurar la nostra exposició, es farà una conferència al Parlament Europeu en què Ortega Smith, secretari general de Vox, i altres membres del partit parlaran justament sobre Catalunya».

«A Espanya, alcaldes i alcaldesses poden fer inauguracions fins el 5 de març, per exemple, que és quan les Corts espanyoles es dissolen. Queda clar que el Parlament Europeu s'està extralimitant i que està censurant deliberadament, per la via de la cancel·lació, una exposició que s'havia d'inaugurar un dia abans de la dissolució de les Corts espanyoles», remarca Escuder.

La Plataforma per la Llengua denuncia aquest nou cas de censura per part de les institucions europees després que Antonio Tajani, president de l'Eurocambra, prohibís la conferència dels presidents Torra i Puigdemont, convidats per un eurodiputat flamenc. «És un escàndol i una vergonya que el Parlament Europeu, que hauria de ser el gran defensor i valedor de la llibertat d'expressió, negui la possibilitat de parlar o simplement de promoure el coneixement sobre una llengua que parlen més de 10 milions d'europeus. No ens reconeixem en aquesta manera d'entendre la Unió Europea: Europa és llibertats i drets, no censura», denuncia Escuder. «Totes les dades que apareixen a l'exposició han estat justificades i demostrades com no pot ser d'una altra manera: el rigor és la nostra ensenya».

Exposició sobre la llengua catalana

La mostra censurada pel Parlament Europeu, anomenada «The Catalan Language: 10 million voices», volia explicar què és el català i quina és la seva situació als membres de l'Eurocambra. Quin és el nombre de parlants de català? Quin és el percentatge de consum cultural en català? Quina és la situació de la llengua a la justícia? En quins àmbits és oficial el català? Aquestes i altres preguntes són les que l'exposició vol respondre. «És una exposició fonamentalment cultural, que pretén fer conèixer la situació de la 14a llengua més parlada d'Europa al Parlament Europeu: la censura amb l'excusa de les eleccions està totalment fora de lloc», sentencia Escuder.

La Plataforma per la Llengua però, assegura que tot i la censura del Parlament Europeu, l'exposició es farà, i que es farà al cor d'Europa.