Català

El Correllengua als instituts de Mataró de la mà de System Beat

La vint-i-dosena edició del Correllengua ha tingut com a tema central la Nova Cançó. Després de la gegantada i el concert que es va celebrar el 6 d'octubre i que ja s'ha consolidat com una cita anual, el Correllengua ha passat novament pels instituts on ha organitzat un cicle de xerrades en format taller de la mà del col·lectiu de música electrònica mataroní System Beat.

Els nois de System Beat ja estan acostumats a trepitjar els instituts per fer que els alumnes participin del procés de producció musical, però aquest cop han adaptat el seu taller a petició de la CAL (Col·lectiu d'Associacions per la Llengua), prenent

com a eix central els artistes de la cançó catalana dels anys seixanta. En una setmana s'han dut a terme fins a sis tallers a instituts com el Damià Campeny, Puig i Cadafalch o Laia l'Arquera. En aquests tallers, que giren al voltant de la Nova Cançó, els alumnes han compost i gravat una cançó que parla sobre la censura, un tema característic d'aquest moviment musical, però també un tema d'actualitat.

La resposta dels alumnes ha estat excel·lent i algunes de les cançons que han sorgit del treball conjunt són dignes de ser publicades i ens deixen amb versos com aquests: “Volem ser la primera flor de la primavera i l’últim pètal en caure".

Tant els alumnes i els professors, com System Beat i la CAL coincideixen en el fet que ha estat una experiència que cal repetir, així que és possible que aquest sigui el primer cop, però no l'últim.