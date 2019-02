Municipals 2019

Crida per formar una candidatura unitària d'esquerres i republicana" pel canvi social a Badalona contra les polítiques xenòfobes del PP de García Albiol

Activistes socials i polítics de l’espai dels comuns amb diferents trajectòries a Badalona han presentat un manifest que crida les diferents forces polítiques que aposten pel canvi social a impulsar una candidatura unitària d’esquerres i republicana per a les properes eleccions municipals, del 26 de maig. El manifest crida a les forces polítiques d’esquerres a unir-se en aquesta candidatura per frenar les polítiques xenòfobes i de confrontació de García Albiol (PP).

El manifest crida a formar aquesta candidatura unitària d’esquerres i republicana els següents espais i forces polítiques: el Comú de Badalona, Guanyem Badalona en Comú, Podem i ERC.

Entre les persones signants del manifest, hi figura Màrius Diaz, que va ser el primer alcalde democràtic de Badalona en representació del PSUC i el 2015 va tancar simbòlicament la llista electoral d'ICV-EUiA., aixi com també Alba Blanco Ruiz Responsable política de Comunistes de Badalona i impulsora de Sobiranistes.cat; Pablo Díaz-Flores Assessor al Govern del Canvi 2015-2018 per ICV-EUiA; Rafael Mendoza Advocat - Membre ICV Badalona; Diego Guerrero Membre de Podem Badalona i Pilar Ramos Membre de Podem Badalona.

Segons els impulsors del manifest, el context social, polític i econòmic de Badalona exigeix que les diferents forces que aposten pel canvi social uneixen esforços en les properes eleccions municipals, per barrar el pas a les polítiques que amenacen la cohesió social de Badalona de García Albiol i per fer avançar els drets socials de la ciutadania (en habitatge, ocupació, serveis per als barris...), revertint les desigualtats. El manifest també aposta per lluitar contra l’especulació immobiliària i financera i per la remunicipalització dels serveis públics, així com per aprofundir en la participació ciutadana i la transparència.

Segons el manifest, aquesta candidatura permetrà continuar implementant les millores socials que ja va començar a implementar l’anterior govern del canvi a la ciutat, que es va veure interromput dràsticament per la moció de censura impulsada per PSC-PP-C’s.