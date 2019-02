Micromecenatge

Campanya de micromecenatge per fer possible el conte il·lustrat "Arrelades", per salvar les oliveres monumentals del Montsià

S'ha iniciat una campanya en la plataforma verkami per fer possible l'edició del conte il·lustrat "Arrelades" per salvar les oliveres monumentals del Montsià.

Un conte per a xiquets i adults que narra una història de lluita per protegir unes oliveres que porten centenars d'anys arrelades a la terra, i ho fa a través d'una mirada intimista cap al vincle existent entre un home i una olivera, una història d'amistat on l'arbre esdevé per a l'humà company de jocs, mitjà de vida, refugi i indret de pau, mentre l'humà per la seua banda es converteix en cuidador, protector i defensor de l'olivera davant les agressions d'un sistema capitalista que no li importa res més que el diner.

Arrelades és també una obra d'art col·lectiva, un història escrita per Guillem Riba i il·lustrada per 14 artistes diferents que han aportat de forma altruista el seu art per defensar un paisatge que és, en realitat, un monument viu a la història de la pagesia i la vida rural a la vora del mediterrani.

Els artistes participants són:

Ignasi Blanch

Roc Blackbloc

Regine Sahmel

Sònia Pérez

Pere Millan

Silvia Franzher

Rut Valles

Jordi Verdes

Agustí Forner

Sergi Ramírez

Josep Redó

Sonia Coloma

Imma Martín

Otto Bonnen

Laia Ortiz (Il·lustradora, maquetadora i encarregada de l'edició d'imatges)