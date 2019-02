Cultura popular

Calçotada popular de la CUP a Mataró

El proper diumenge a partir de les 13:00h del migdia, al Pati del Cafè Nou de Mataró, la CUP organitza una calçotada popular.

Abans del dinar es farà un vermut amb la participació de Montse Venturós, alcaldessa de Berga represaliada per haver-se negat a despenjar l'estelada de l'Ajuntament i de Carme Polvillo (regidora i propera cap de llista de la CUP de Mataró a les municipals de maig de 2019.

Ambdues, des de les respectives experiències, ens parlaran del municipalisme rupturista com a eina de lluita contra el Règim del 78 i com a motor per a la recuperació de les sobiranies i la construcció de la República.

El dinar consistirà en una ració de calçots, pa amb tomàquet, fruita i beguda. Durant la sobretaula comptarem amb l'actuació festiva i musical de Josep Maria Cantimplora