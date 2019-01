Vaga General

Tres represaliats per la vaga del 29-M, en "vigilància discreta" pels Mossos

Tres militants de l'Esquerra Independentista (de la COS, CUP i Arran) investigats per haver participat en la vaga general del 29 de març del 2012 en defensa dels drets de totes han estat perseguits i vigilats pels Mossos d'Esquadra. Un d'ells es troba en crida i cerca després de no haver estat localitzat, segons informa Alerta Solidària

En un ofici emès pel Cap de la Unitat Central d'Informació en Ordre Públic, els Mossos d'Esquadra asseguren que, per donar ordre del requeriment de la jutgessa, necessiten accedir a les seves dades de la Seguretat Social per conèixer "si treballen per alguna empresa o per compte propi i el nom i adreça de l'empresa per a la qual treballen o el domicili social propi". Amb quina finalitat? "Aconseguir fotografies indubitades, ja sigui a través d'una ressenya voluntària o bé de vigilàncies discretes".

La persecució política cap als vaguistes persisteix passats més de sis anys. Els seus rostres van aparèixer a la infame web de delació ciutadana ('Web contra la violència urbana'), orquestrada pel llavors conseller Felip Puig i teledirigida a través dels Mossos d'Esquadra. En aquesta plataforma virtual, inaugurada l'abril del 2012, es demanava col·laboració als ciutadans per identificar a aquelles persones que, suposadament, podien haver participat en els aldarulls de la manifestació. La web mostrava un total de 231 fotografies i vídeos de 68 persones diferents, perfectament ordenades per col·lectius i organitzacions polítiques. Es vulnerava així el seu dret a l'honor, a la imatge, a la privacitat, a la intimitat i la seva presumpció d'innocència, s'evidenciava una persecució política per la seva condició de militants.

El 7 de novembre del 2016, els represaliats van organitzar una roda de premsa per denunciar la seva situació a les portes del Departament d'Interior. Van ser detinguts després de dos mesos en crida i cerca per fets no corroborats. L'Audiència Provincial va acceptar el recurs i va evidenciar les irregularitats comeses pels Mossos d'Esquadra durant un procés en el qual es condemna sense judici.

Des de l'Esquerra Independentista s'ha llançat la campanya 'Donem la cara' en la que s'exigeix la supressió definitiva del web de delació ciutadana, el tancament dels casos que se'n van derivar, la reparació de danys a les persones que hi van aparèixer, l'assumpció de responsabilitats polítiques i l'absolució definitiva de tots els encausats per la vaga general del 29 de març del 2012.