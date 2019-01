En defensa del territori

Terraferida denuncia que estan arrasant boscos de ribera protegits amb maquinària pesant

Fa uns dies Terraferida denunciava la destrossa del Torrent de na Llebrona (Manacor) al seu pas per Sa Vall i la carrera absurda per veure quin partit "neteja" més kilòmetres de torrents. Denunciàvem que aquestes neteges tan agressives, tenen conseqüències desastroses pel patrimoni natural de Mallorca i que s'havien fet malbé alguns boscos de ribera formats per polls (Populus nigra). Aquests, estaven ferits per maquinària pesant i amb grans arrels arrabassades, el que els exposa a fongs molt agressius que poden generar-los podridures mortals i a ser tombats pel vent.

La mateixa administració que ha de conservar i protegir els boscos de ribera, els destrossa. Veïns de la zona de Sa Vall (Manacor) van contactar amb membres de Terraferida denunciant que també s'estaven arrasant boscos de ribera al torrent conegut com a Rieró de na Borges (Petra), curs amunt. Per altra banda, d'altres persones ens enviaren informació sobre una altra "neteja" salvatge al Torrent de na Borges (Santa Margalida). Avui hem pogut visitar aquestes zones i hem localitzat desenes i desenes d'arbres tallats arrabassats i ferits als dos torrents. Es tracta de les espècies poll negre (Populus nigra), poll blanc (Populus alba) i om (Ulmus minor). Chopo, Àlamo blanco i olmo respectivament, en castellà. No sembla possible que l'administració encarregada de vetllar per la conservació d'aquests boscos protegits, catalogats com a "Hàbitats d'interès comunitari" i inclosos dins la "Directiva hàbitats" 92/43/CEE (Annex l), sigui la que ha encarregat aquestes actuacions. És una contradicció que la mateixa administració que amb bon criteri inverteix doblers a recuperar aquests boscos, es gasti després milions d'euros en intervencions que acaben destruint-los https://www.youtube.com/watch?v=1FWevokM-m8

Avui hem pogut comprovar com s'han arrabassat d'arrel polls negres, alguns de fins a 30 metres, i que els veïnats de la zona amb qui hem parlat, havien vist "tota la vida". És descoratjador comprovar com els responsables públics de la Conselleria de Medi Ambient no supervisen uns treballs tan agressius a zones tan sensibles o les deixin en mans de personal incompetent.

Les torrentades no poden ser excusa. La Conselleria de Medi Ambient no pot excusar-se darrere les torrentades. Ni al Rieró de na Borges, ni a Sa Vall, ni al Torrent de na Borges, hi ha grafiada cap zona inundable ni perillosa per a la població, tal com mostren els mapes de riscos elaborats pel mateix Govern. Recordem que aquests torrents o varen donar problemes la passada tardor, no es van desbordar ni van tenir cap problema greu de capacitat ni drenatge. A més, sembla que aquestes actuacions estaven previsten molt abans de la torrentada.

Patrimoni tradicional fet mal bé. A banda de la destrossa d'aquests boscos protegits, tan escassos a les Illes Balears, aquestes actuacions estan fent malbé estructures d'enginyeria hídrica tradicional, com parets seques, murs de contenció, síquies i albellons que fan una funció primordial de drenatge. A alguns trams aquests sistemes, han estat destrossats per les màquines, que hi han abocat enderrocs els mateixos que fan la neteja, el que no té cap sentit.

És per això que demanam a la Conselleria de Medi Ambient que aturi les neteges amb maquinària tot d'una i cesi als responsables de la destrossa dels boscos de ribera. Demanam també, una gestió urbanística coherent amb les àrees de crescuda dels llits dels torrents i de les zones inundables cartografiades per la mateixa administració i coordinació entre els diferents serveis de la mateixa Conselleria en la gestió de zones vulnerables.