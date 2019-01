S'inaugura una exposició a Tarragona sobre el mur de Mèxic i els EUA

El Casal Popular Sageta de Foc enceta aquest dimecres una nova setmana d'activitats amb la inauguració d'una exposició fotogràfica i la lectura musicada de cartes de la guerra civil. El primer es farà aquest 23 de gener a partir de les 19.30 h. al local del c/de la Nau, 11 (Tarragona). L'exposició, titulada "Construyendo puentes, derribando muros" i compta amb instantànies del fotoperiodista tarragoní Joaquim Domingo. En aquesta sèrie d'imatges, que es podran veure durant les properes setmanes al Casal, Domingo retrata la situació de la frontera entre Mèxic i els Estats Units d'Amèrica durant el 2018, tot plegat envoltat del creixent clima de crispació per la política xenòfoba de Donald Trump i l'elecció de Andrés Manuel López Obrador. L'exposició es podrà visitar en l'horari d'obertura del Casal, és a dir, de dimarts a dissabte a partir de les 19 h.

D'altra banda, divendres hi ha un altre acte a l'agenda del Casal. Porta per títol "No llencis les cartes d'amor" i comptarà amb la guitarra de George Olshanetsky i la veu de Marta Alonso. Al llarg dels anys que va durar la guerra civil les cartes van ser per a molts soldats que estaven al front l'única manera de comunicar-se amb els seus éssers estimats. Des de les trinxeres, el camp de batalla o les presons els soldats expressaven en les seves cartes els seus sentiments: la nostàlgia, la incertesa, la desesperança, l'amor... La guitarra i la veu posen el contrapunt musical a aquestes cartes que ens porten la memòria agredolça dels temps de guerra. L'acte serà aquest divendres 25 de gener a partir de les 20.30 h. també al Casal Popular Sageta de Foc (c/de la Nau, 11).