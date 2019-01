Simbologia franquista

Retirada de plaques franquistes a Tarragona

Organitzacions de la ciutat de Tarragona com el CDR, el Fòum per la Memòria, la plataforma Antifeixista i la CUP promouen una nova mobilització per treure les plaques de simbologia franquista de la ciutat. Serà aquest dissabte a partir de les 12h a la plaça del Mercat.

Fa 6 mesos ja de l’acció per visibilitzar l’incompliment tant de la Llei de Memòria, com dels acords del propi Ple Municipal de Tarragona. Ara l’intent de justificació és que hi ha coses més urgents. S’uneixen així als que no han considerat mai prioritari fer net amb el franquisme. "Nosaltres hi tornem. 80 anys després de l’entrada de les tropes franquistes a la Ciutat", remarquen les organitzacions convocats.