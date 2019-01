Obertes les inscripcions per a la 1a trobada del Moviment Ecolocal Mallorquí del 9 de febrer a Sa Llavor (Binissalem)

A Mallorca, com a les illes germanes, els excessos derivats del monocultiu de masses s'entremesclen amb les conseqüències d'un consum global i una hiperdependència material que fan ineludible emprendre amb urgència un canvi radical de rumb. Però, cap a on?

Fa gairebé un any, un grup de persones va creure “necessari, útil i divertit” emprendre un nou camí de reflexió sobre el nostre estat de salut com a poble i com a ecosistema. Resultat d’aquest recorregut i després de compartir en més de 100 entrevistes, va néixer la proposta de la 1a trobada del Moviment ecolocal Mallorquí - MEM! com a “continuació lògica de la ja estesa percepció de la superació de límits socials i ecològics”.

Després de visitar cooperatives, associacions i a representants de moviments socials de l’illa, decideixen fer una passa endavant i començar a preparar una jornada que girarà al voltant de tres elements centrals: Posar la cura cap a nosaltres, el nostre entorn pròxim i l'ecosistema en el centre, amb determinació i bon humor.

Acostar-nos als “elements mínims i il·lusionants comuns" per a sostenir relats de transició cap a models de desenvolupament regeneratius

Proveir-nos d'espais de trobada presencials, on recuperar el contacte i els ritmes naturals d'intercanvi, de construcció d'idees compartides.

Es desenvoluparà el proper dia 9 de febrer als espais de la Fundació Sa Llavor (Binissalem) i es dividirà en dues parts, una de matí, que anirà des de les 9.30 a les 17.30 i una altra des de les 16.00 fins el capvespre. La primera està enfocada com un taller per a integrants d’organitzacions i a hores d’ara, tenen les places exhaurides. “Ha estat una maravellosa sorpresa”, han afirmat des de l’organització.

Integrants de més de 40 entitats com GOB-Mallorca, Amics de la Terra, Fundació Deixalles, Ecotxe, Som Energia, Mercat Social o Tramuntana XXI, Marilles Foundation, Varietats Locals, S’altra Senalla o la Fundació Vida Silvestre Mediterrània, entre d’altres, ja han confirmat assistència.

La tarda, orientada als associats, simpatitzants i voluntaris, diuen serà una “petita festa”. Un espai on poder compartir tot l'ocorregut durant el matí, obert també a tota persona que tingui alguna cosa de valor per a aportar “des d'un projecte, una visió, una idea, una glosa o una cançó vora el foc”.

Des de l’organització han previst l’ajuda de 3 persones per a la facilitació i un grup de voluntàries que s’encarregaran de la comoditat dels assistents així com d’una guarderia. A més, les mans del mestre cuiner Joan d’es Ginebró prepararan el dinar per recobrar forces al migdia. L’entrada és gratuïta i tothom hi està convidat, això sí, demanen inscripció prèvia.

En definitiva, es dibuixa una jornada d’agermanament del teixit ecologista, associatiu i cooperatiu de l’illa al voltant d’un lema que ja ve agafant força: “Mallorca és per a qui la cuida”.