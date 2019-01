Nestlé

La plantilla de Nestlé rebutja el preacord i va a la vaga aquesta nit

Ahir una part del comité d’empresa va arribar a un acord amb Nestlé que des de la CGT consideràvem absolutament insuficient i així ho vam fer saber a la plantilla. Tot i ser l’únic sindicat a l’empresa que es posicionava en aquest sentit, avui la plantilla ha votat en el mateix sentit, rebutjant el text de preacord i decidint anar a la vaga. Aquesta començarà en el torn d’aquesta nit amb inici les 22:00 i finalitzarà demà a la mateixa hora, segons informa la CGT



La plantilla de Nestlé ha patit 8 anys de pèrdues de poder adquisitiu, d’increment en les tasques, ritme de producció i sobrecàrrega de treball, fins que ha decidit prou! Els dos dies festius oferts, sense la mínima recuperació adquisitiva demanada per la plantilla, s’ha demostrat insuficient per assolir un acord raonable.



A la fàbrica de Nestlé a Girona treballen més de 700 treballadores que exporten el 70% de la seva producció a tot Europa.



Aquesta vaga, que esperem massiva i decidida, és només un toc d’atenció a la multinacional per a que comprengui que no es pot esprémer més aquesta plantilla i que cal que avençi en aquells passos que saben perfectament poden aturar el malestar de 8 anys de pressió insuportable.