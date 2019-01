Lluita institucional

La CUP Sant Sadurní dubta que el govern estigui disposat a treballar per a revertir la segregació escolar de la vila

D'altra banda, la formació anuncia que celebrarà una assembla oberta el 2 de febrer per a recollir propostes per al programa electoral

La CUP Sant Sadurní no confia que l’adhesió del govern municipal al “Pacte contra la segració escolar a Catalunya: Un compromís per a l’èxit educatiu” –que es signarà el proper 25 de febrer en un acte del Síndic de Greuges– sigui una aposta ferma del consistori per a acabar amb el problema en l’educació que existeix al municipi. L’alarma salta el 2016, quan un informe del mateix Síndic apuntava Sant Sadurní com un dels municipis amb més de 10.000 habitants on més havia crescut la segregació escolar en els darrers 10 anys. Després de conèixer el resultat, la CUP ha demanat al govern en reiterades ocasions afrontar el tema. Fins i tot el novembre del 2017 els cupaires van presentar una moció per a reclamar l’acció del govern. Tot i així el govern i la regidora d’Educació, Àngels Canals, sempre han negat el problema i no han iniciat cap línia de treball per a fer-hi front. Per tant, les declaracions de Canals en dir que el govern fa mesos que treballa el tema, contradiuen amb la deixadesa que ha demostrat sempre el govern.

Un govern que no reconeix la realitat

Per als cupaires, l’anunci de l’adhesió a aquest pacte, és resultat de la denúncia que la CUP Sant Sadurní va fer fa dues setmanes davant del Síndic de Greuges a la inoperància del govern. Des de que es van conèixer les primeres dades durant el 2016, la CUP ha demanat al govern que actués per a millorar el model educatiu de la vila. Després de demanar-ho reiteradament a diverses comissions informatives a la regidora d’educació, el novembre de 2017, va presentar al ple municipal una moció per a instar al govern que apliqués mesures per a revertir la segregació escolar a Sant Sadurní.

La moció preveia demanar un informe a la Fundació Bofill, entitat especialitzada en educació i segregació escolar, per a apuntar línies d’actuació. La moció s’aprova amb esmenes del govern que apuntaven a no fixar qui realitzaria l’informe i a no destinar recursos a la problemàtica. Durant el ple i les anteriors comissions d’Educació al consistori, la regidora de l’àrea seguia sense reconèixer el problema. Passades les setmanes, la regidora informa que ha parlat amb l’inspector d’ensenyament i informa que ni l’inspector, ni el govern ni ella mateixa consideren que hi ha cap problema amb la distribució de l’alumnat als centres educatius de Sant Sadurní. Per aquest motiu es desestima demanar l’informe.

Davant de l’anunci del govern a adherir-se al pacte promogut pel síndic, la CUP Sant Sadurní es qüestiona si el govern afrontarà realment el problema o si l’acció, només és una resposta a la denuncia que els cupaires van fer fa dues setmanes al Síndic, per a calmar momentàniament la situació. Dubten que si el govern mai ha reconegut el problema, ara hagin canviat de parer. Celebrem el canvi de posició del govern que tant sols fa unes setmanes negava que existís cap problema de segregació escolar. No obstant, lamentem que aquest canvi de posició hagi arribat tant tard i només després de que la CUP denunciés al Síndic de Greuges la deixadesa de funcions en aquest assumpte.

Una de les formes de funcionar de la CUP és el treball col·lectiu. Per aquest motiu, i seguint la línia del vigent mandat, el 2 de febrer celebrà una assemblea oberta a la Biblioteca Ramón Bosch per a recollir propostes per incloure-les en el programa electoral que el partit presentarà a mitjans de març. Amb el lema “Al pot petit farem la bona confitura”, els cupaires segueixen la seva estratègia basada en trobades amb col·lectius i entitats del municipi que han realitzat durant el vigent mandat. L’objectiu és que totes aquelles persones que tinguin alguna proposta per a Sant Sadurní, puguin participar a l’assemblea per a presentar la seva iniciativa i treballar-la conjuntament.

L’objectiu de l’assemblea es treballar els principals eixos del programa electoral de la CUP: justícia social, participació ciutadana, equipaments i segregació escolar. Per a a dinamitzar la trobada, es farà un recull de propostes i idees i posteriorment es crearan grups de treball per a aprofundir sobre les temàtiques.

La CUP també posen a disposició dels sadurninecs i sadurninenques un correu per a poder fer arribar les propostes: cupstsadurni@gmail.com.