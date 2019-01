lluita institucional

La CUP Poble Actiu denuncia elements aniquiladors de la sobirania municipal

“És inconcebible que no puguem gestionar els nostres ajuntaments amb la capacitat legal de destinar els diners dels veïns i veïnes a solucionar els problemes dels nostres municipis. Així és vulnera la voluntat popular expressada a les urnes de les eleccions municipals. No permetrem que ens obliguin a practicar polítiques de dretes pensades únicament per a no poder redistribuir la riquesa.” ha manifestat l'alcalde de Cerdanyola del Vallès Carles Escolà.

Àrea Metropolitana de Barcelona