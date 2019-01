Sanitat

La CUP denuncia l’externalització i les irregularitats del Sistema d’Emergències Mèdiques

La Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va aprovar una resolució presentada per la CUP Crida Constituent que instava a revertir la implementació d’un nou model del Sistema d’Emergències Mèdiques basat en l’externalització del servei a empreses privades, per avançar cap a un nou model de gestió, titularitat i provisió pública.

El Parlament no va donar compliment a la resolució aprovada el 6 d’octubre de 2016, i va decaure amb la finalització de l’anterior legislatura. Avui, el col·lectiu Tècnics en Lluita continua reivindicant que hi hagi una gestió directa del servei. Actualment el model es continua basant en l’externalització del servei a empreses privades, a on es perd el control sobre la qualitat assistencial i les condicions de les treballadores ja que se subcontracta empreses per fer una tasca en unes condicions i amb uns requisits reiteradament incomplerts com han estat denunciant els sindicats: falta de formació, insalubritat laboral, precarietats contractuals, falta de recursos i material.

Per aquest motiu, la CUP exigeix al Departament de Salut a que:

Reverteixi la implantació del nou model del Sistema d’Emergències Mèdiques i avanci cap a un model de gestió, titularitat i provisió pública.

Iniciï un procés de debat amb les professionals que es dediquen a les urgències i les emergències i les usuàries per determinar les necessitats i peculiaritats dels diferents territoris i comarques.